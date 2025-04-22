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  4. Легенда Буковины рассказал, как можно победить Динамо в Кубке Украины
Кубок Украины
22 апреля 2025, 07:05 |
414
0

Легенда Буковины рассказал, как можно победить Динамо в Кубке Украины

Виктор Олейник считает, что без везения не обойтись

22 апреля 2025, 07:05 |
414
0
Легенда Буковины рассказал, как можно победить Динамо в Кубке Украины
ФК Буковина

23 апреля состоится полуфинальный матч Кубка Украины, в котором встретятся черновицкая «Буковина» и киевское «Динамо».

Легендарный игрок хозяев, лучший бомбардир в истории клуба Виктор Олейник поделился мнением о предстоящем противостоянии:

– Что нужно сделать «Буковине», чтобы пройти «Динамо» на пути к финалу Кубка Украины?

– Здесь без фарта не обойтись. Конечно, «Динамо» – это гранд украинского футбола, многократный чемпион и обладатель Кубка. Сейчас у «динамовцев» прекрасная возможность выиграть золотые медали УПЛ. Что тут говорить...

Это очень сильная команда, и мы все это понимаем. Следует также учитывать фактор поля. Во Львове на стадионе «Украина» поле вязкое, там ножки «подсаживаются» сразу. Как говорят: «Мяч круглый, а поле ровное». Может произойти что угодно. Это же Кубок Украины, турнир непредсказуем. Такие поединки могут быть раз в жизни, потому игроки понимают, как правильно настроиться на этот матч.

Не стоит забывать, что «Динамо» через несколько дней после кубкового поединка будет играть важный матч в чемпионате против «Шахтера». Уверен, что они будут помнить этот грядущий поединок. Команда у нас хорошая, поэтому ожидаем интересный матч. Желаю успеха «Буковине». Надеюсь, что в Черновцы из Львова наша команда вернется с победой», – признался Олейник.

Матч «Буковина» – «Динамо» пройдет на стадионе «Украина» во Львове. Начало встречи – в 16:00 по киевскому времени.

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Кубок Украины по футболу Буковина Черновцы Динамо Киев Буковина - Динамо Виктор Олейник
Николай Титюк Источник: ФК Буковина
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