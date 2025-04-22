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Украина. Премьер лига
22 апреля 2025, 07:55 | Обновлено 22 апреля 2025, 08:27
1373
1

Защитник Динамо: Психологически было тяжело. Начали называть «зять Суркиса»

Кристиан Биловар поделился мнением о своем отношении к критике

22 апреля 2025, 07:55 | Обновлено 22 апреля 2025, 08:27
1373
1
Защитник Динамо: Психологически было тяжело. Начали называть «зять Суркиса»
ФК Динамо Киев. Кристиан Биловар

Защитник киевского «Динамо» Кристиан Биловар рассказал о своем отношении к критики и признался, что сначала было тяжело:

«Я привык к тому, что люди пишут обо мне в интернете. Поэтому придерживаюсь такой позиции: пусть они наговорятся, а потом и я что-то скажу. Врать не буду, когда вернулся в «Динамо» после аренд, то читал все.

Мне было интересно, что пишут в комментариях, но меня это задевало. Особенно, когда провел первый матч с «Минаем» и ошибся немного. Но все равно это давило. В интернете сразу появилось прозвище «зятек Суркиса». Честно скажу, после этого где-то два или три месяца было тяжело.

Потом я решил больше не читать этого всего. Плюс в текущем сезоне я начал больше играть. Когда появляется постоянная практика, становится меньше ошибок. И психологически ты уже не реагируешь на то, что о тебе пишут в комментариях», – признался Биловар.

В текущем сезоне 24-летний защитник провел 24 матча во всех турнирах, результативными действиями не отличался. Ранее Биловар играл в составе черниговской «Десны», одесского «Черноморца» и в чемпионате Кипра за АЕЛ.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Кристиан Биловар
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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Lulinnha
Тяжёлое бремя статуса затька Суркиса... 
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