Защитник Динамо: Психологически было тяжело. Начали называть «зять Суркиса»

Защитник киевского «Динамо» Кристиан Биловар рассказал о своем отношении к критики и признался, что сначала было тяжело:

«Я привык к тому, что люди пишут обо мне в интернете. Поэтому придерживаюсь такой позиции: пусть они наговорятся, а потом и я что-то скажу. Врать не буду, когда вернулся в «Динамо» после аренд, то читал все.

Мне было интересно, что пишут в комментариях, но меня это задевало. Особенно, когда провел первый матч с «Минаем» и ошибся немного. Но все равно это давило. В интернете сразу появилось прозвище «зятек Суркиса». Честно скажу, после этого где-то два или три месяца было тяжело.

Потом я решил больше не читать этого всего. Плюс в текущем сезоне я начал больше играть. Когда появляется постоянная практика, становится меньше ошибок. И психологически ты уже не реагируешь на то, что о тебе пишут в комментариях», – признался Биловар.

В текущем сезоне 24-летний защитник провел 24 матча во всех турнирах, результативными действиями не отличался. Ранее Биловар играл в составе черниговской «Десны», одесского «Черноморца» и в чемпионате Кипра за АЕЛ.