Защитник Динамо: «Шахтер – конкурент? Турнирная таблица говорит о другом»

Защитник киевского «Динамо» Кристиан Биловар прокомментировал борьбу за титул в чемпионате Украины, а также признался, что главным конкурентом считает «Александрию», а не «Шахтер»:

– Давление в борьбе за чемпионский титул не такое, как было раньше?

– В таких командах, как «Динамо» давление есть всегда. Даже если это обычная ошибка. Ребята понимают, что играют за большой клуб, в который все хотят попасть. Здесь всегда огромная конкуренция, нас всегда все соперники хотят победить. Поэтому давление всегда, на любого футболиста независимо от позиции.

– Кто является вашим главным конкурентом в борьбе за первое место?

– Все считают именно «Шахтер» нашим конкурентом, но турнирная таблица говорит совсем о другом. Не может быть ни какой недооценки «Александрии». Они еще в первом круге доказали, что являются очень сильной командой, – считает Беловар.

«Динамо» набрало 63 балла и продолжает лидировать в турнирной таблице УПЛ. В тройке лучших разместились «Александрия» (57 пунктов) и «Шахтер» (53).