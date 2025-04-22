«Собрал все звезды». Украинского футболиста считают лидером Трабзонспора

Бывший футболист турецкого «Трабзонспора» Али Кемаль Денизджи восхищается игрой украинского вингера Александра Зубкова:

«Он отдает все силы на поле ради команды. У него огромные амбиции и желания, а его видения поля делают украинца настоящим лидером команды.

Есть одна истина: Бог дал Зубков невероятный талант. Вы можете спросить это у любого человека, даже у продавца выпечки – он скажет вам также. Когда Александр в оптимальной форме, ни у кого нет шансов. Он собрал все звезды. Такой характер у Зубкова», – заявил Денизджи.

В текущем сезоне украинский вингер провел 12 матчей в составе «Трабзонспора», где забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Зубков перебрался в Турцию в феврале этого года из донецкого «Шахтера».

В последнем поединке украинец не попал в стартовый состав – главный тренер решил дать отдых Зубкову и выпустил его во втором тайме.