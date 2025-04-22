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  4. «Собрал все звезды». Украинского футболиста считают лидером Трабзонспора
Турция
22 апреля 2025, 07:37 |
818
0

«Собрал все звезды». Украинского футболиста считают лидером Трабзонспора

Али Кемаль Денизджи восхищается игрой Александра Зубкова

22 апреля 2025, 07:37 |
818
0
«Собрал все звезды». Украинского футболиста считают лидером Трабзонспора
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Бывший футболист турецкого «Трабзонспора» Али Кемаль Денизджи восхищается игрой украинского вингера Александра Зубкова:

«Он отдает все силы на поле ради команды. У него огромные амбиции и желания, а его видения поля делают украинца настоящим лидером команды.

Есть одна истина: Бог дал Зубков невероятный талант. Вы можете спросить это у любого человека, даже у продавца выпечки – он скажет вам также. Когда Александр в оптимальной форме, ни у кого нет шансов. Он собрал все звезды. Такой характер у Зубкова», – заявил Денизджи.

В текущем сезоне украинский вингер провел 12 матчей в составе «Трабзонспора», где забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Зубков перебрался в Турцию в феврале этого года из донецкого «Шахтера».

В последнем поединке украинец не попал в стартовый состав – главный тренер решил дать отдых Зубкову и выпустил его во втором тайме.

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чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Александр Зубков
Николай Титюк Источник: Kuzey Ekspres
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