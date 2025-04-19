Зубков неожиданно не попал в стартовый состав Трабзонспора

19 апреля проходит матч 32-го тура турецкой Суперлиги, в котором играют «Адана Демирспор» и «Трабзонспор».

В стартовом составе гостей нашлось место только одному украинцу – защитнику Арсению Батагову. Вингер Александр Зубков и форвард Даниил Сикан остались на скамейке запасных.

Стоит отметить, что Зубков выходил в старте в последних четырех матчах. Главный тренер «Трабзонспора» Фатих Текке говорил, что очень доволен выступлениями этого игрока.

Кроме того, восторженные отзывы о вингере публиковала и местная пресса. О травмах или повреждениях Александра не сообщалось, поэтому такое решение наставника выглядит, как минимум, неожиданно.

ФОТО. Стартовый состав Трабзонспора на матч 32-го тура: