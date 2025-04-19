Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зубков неожиданно не попал в стартовый состав Трабзонспора
Турция
19 апреля 2025, 16:19 | Обновлено 19 апреля 2025, 16:20
355
2

Зубков неожиданно не попал в стартовый состав Трабзонспора

С первых минут на поле вышел только один украинец – Арсений Батагов

19 апреля 2025, 16:19 | Обновлено 19 апреля 2025, 16:20
355
2
Зубков неожиданно не попал в стартовый состав Трабзонспора
ФК Трабзонспор. Александр Зубков

19 апреля проходит матч 32-го тура турецкой Суперлиги, в котором играют «Адана Демирспор» и «Трабзонспор».

В стартовом составе гостей нашлось место только одному украинцу – защитнику Арсению Батагову. Вингер Александр Зубков и форвард Даниил Сикан остались на скамейке запасных.

Стоит отметить, что Зубков выходил в старте в последних четырех матчах. Главный тренер «Трабзонспора» Фатих Текке говорил, что очень доволен выступлениями этого игрока.

Кроме того, восторженные отзывы о вингере публиковала и местная пресса. О травмах или повреждениях Александра не сообщалось, поэтому такое решение наставника выглядит, как минимум, неожиданно.

ФОТО. Стартовый состав Трабзонспора на матч 32-го тура:

По теме:
Моуриньо может вернуться в чемпионат Англии. Будет спасать известный клуб
Галатасарай одолел Бодрумспор и продолжает лидировать в чемпионате
Важное решение. Трабзонспор отказывается продавать игрока сборной Украины
чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Адана Демирспор Александр Зубков Даниил Сикан Арсений Батагов стартовые составы
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рейтинг Золотого мяча 2025 после фиаско Реала в ЛЧ. Сменился лидер!
Футбол | 19 апреля 2025, 07:47 4
Рейтинг Золотого мяча 2025 после фиаско Реала в ЛЧ. Сменился лидер!
Рейтинг Золотого мяча 2025 после фиаско Реала в ЛЧ. Сменился лидер!

Возглавил рейтинг Рафинья Диас

Клуб, которым владеет Мбаппе, впервые за 42 года вылетел в третий дивизион
Футбол | 19 апреля 2025, 12:49 3
Клуб, которым владеет Мбаппе, впервые за 42 года вылетел в третий дивизион
Клуб, которым владеет Мбаппе, впервые за 42 года вылетел в третий дивизион

«Кан» потерпел разгромное поражение и остался на последнем месте

ВИДЕО. Лицо и реакция Милевского на супергол Ярмоленко
Футбол | 18.04.2025, 19:24
ВИДЕО. Лицо и реакция Милевского на супергол Ярмоленко
ВИДЕО. Лицо и реакция Милевского на супергол Ярмоленко
Шахтер – Колос. Прогноз и анонс на матч УПЛ
Футбол | 19.04.2025, 17:01
Шахтер – Колос. Прогноз и анонс на матч УПЛ
Шахтер – Колос. Прогноз и анонс на матч УПЛ
Клаудио РАНЬЕРИ: «Я недоволен тем, как играет Довбик»
Футбол | 18.04.2025, 19:30
Клаудио РАНЬЕРИ: «Я недоволен тем, как играет Довбик»
Клаудио РАНЬЕРИ: «Я недоволен тем, как играет Довбик»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
LexХХХ
Можливо, якесь незначне ушкодження, от і вирішив тренер поберегти гравця.
Ответить
0
GloryUkraine
Дав перепочити. Проти останньої команди в Лізі Трабзонспор, хоч і на виїзді, в любому випадку має брати три очки.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Устоит ли рекорд Шацких? Ярмоленко забил 113-й гол в чемпионатах Украины
Устоит ли рекорд Шацких? Ярмоленко забил 113-й гол в чемпионатах Украины
18.04.2025, 19:42 9
Футбол
Кросби в заключительном матче регулярки установил новый рекорд НХЛ
Кросби в заключительном матче регулярки установил новый рекорд НХЛ
18.04.2025, 06:50
Хоккей
Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала турнира WTA 250 в Руане
Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала турнира WTA 250 в Руане
17.04.2025, 22:44 3
Теннис
Лионель МЕССИ: «Гвардиола из другого мира. Он навредил футболу»
Лионель МЕССИ: «Гвардиола из другого мира. Он навредил футболу»
18.04.2025, 15:59 4
Футбол
Анчелотти решил покинуть Реал. Названа дата прощания
Анчелотти решил покинуть Реал. Названа дата прощания
17.04.2025, 16:11 13
Футбол
План активирован. Реал готовит 4 топовых трансфера после вылета от Арсенала
План активирован. Реал готовит 4 топовых трансфера после вылета от Арсенала
18.04.2025, 07:50 2
Футбол
Проклятие Крусибла и возвращение Ракеты. В Шеффилде стартует ЧМ по снукеру
Проклятие Крусибла и возвращение Ракеты. В Шеффилде стартует ЧМ по снукеру
19.04.2025, 06:23 2
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем