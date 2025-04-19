Зубков неожиданно не попал в стартовый состав Трабзонспора
С первых минут на поле вышел только один украинец – Арсений Батагов
19 апреля проходит матч 32-го тура турецкой Суперлиги, в котором играют «Адана Демирспор» и «Трабзонспор».
В стартовом составе гостей нашлось место только одному украинцу – защитнику Арсению Батагову. Вингер Александр Зубков и форвард Даниил Сикан остались на скамейке запасных.
Стоит отметить, что Зубков выходил в старте в последних четырех матчах. Главный тренер «Трабзонспора» Фатих Текке говорил, что очень доволен выступлениями этого игрока.
Кроме того, восторженные отзывы о вингере публиковала и местная пресса. О травмах или повреждениях Александра не сообщалось, поэтому такое решение наставника выглядит, как минимум, неожиданно.
ФОТО. Стартовый состав Трабзонспора на матч 32-го тура:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Возглавил рейтинг Рафинья Диас
«Кан» потерпел разгромное поражение и остался на последнем месте