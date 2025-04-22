Главный тренер Жироны: «Первый тайм – это достижение эмоционального дна»
Мичел будет пытаться исправить ситуацию до конца сезона
Главный тренер «Жироны» Мичел дал комментарий по поводу проигранного матча 32-го тура против «Бетиса» (1:3).
«В перерыве мне пришлось говорить футболистам, что то, что мы делаем, должны делать с душой. Но наша первая половина игры – это достижение эмоционального дна. Все в команде озабочены результатом.
Матч против Бетиса должен стать всем уроком, и на остаток сезона нужно не допускать этого.
Сейчас команда находится в очень сложной ситуации. Еще есть время, чтобы все поправить и закончить достойно сезон. Если бы я не верил в это, я бы уже ушел из команды.
Наши болельщики поддерживают нас. Мы должны это сделать для них. Поверьте, футболисты все в сложном положении. Надо помочь им пережить эту ситуацию».
«Жирона» на своем поле уступила «Бетису» и приблизилась к зоне вылета. Украинский полузащитник Виктор Цыганков сыграл весь матч, но результативными действиями не отличился.
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