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Украина. Премьер лига
22 апреля 2025, 14:47 | Обновлено 22 апреля 2025, 14:54
126
2

ФОТО. Тренировка Шахтера. Горняки ведут подготовку к полуфиналу Кубка

23 апреля в полуфинальном матче Кубка Украины сыграют Полесье и Шахтер

22 апреля 2025, 14:47 | Обновлено 22 апреля 2025, 14:54
126
2
ФОТО. Тренировка Шахтера. Горняки ведут подготовку к полуфиналу Кубка
ФК Шахтер

Футболисты «Шахтера» готовятся к полуфинальному матчу Кубка Украины с «Полесьям», который состоится в среду, 23 апреля.

21 апреля донецкая команда под руководством Марино Пушича провела тренировку во Львове.

Для начала игроки выполнили активацию в тренажерном зале, а дальше работа продолжилась на футбольном поле, где тренерский штаб предложил подопечную разминку, квадраты с держанием мяча и упражнения на четыре ворот.

После этого часть команды завершила занятия, а футболисты, не задействованные в прошлом матче, работали над разнообразными игровыми аспектами. В общей сложности сессия длилась около часа.

Матч 1/2 финала Кубка Украины Полесье – Шахтер состоится 23 апреля в Житомире. Игра пройдет на Центральном городском стадионе Полесье и начнется в 18:00.

ФОТО. Тренировка Шахтера. Горняки ведут подготовку к полуфиналу Кубка

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Шахтер Донецк тренировка Кубок Украины по футболу Полесье Житомир Полесье - Шахтер фото Марино Пушич
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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DK2025
Опять! Четыре клуба играют в полуфиналах. Но выбран для статьи именно клуб из пгт Счастливое
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0
AndiM
Давно Полісся не грало в фіналі кубка.
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