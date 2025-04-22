Футболисты «Шахтера» готовятся к полуфинальному матчу Кубка Украины с «Полесьям», который состоится в среду, 23 апреля.

21 апреля донецкая команда под руководством Марино Пушича провела тренировку во Львове.

Для начала игроки выполнили активацию в тренажерном зале, а дальше работа продолжилась на футбольном поле, где тренерский штаб предложил подопечную разминку, квадраты с держанием мяча и упражнения на четыре ворот.

После этого часть команды завершила занятия, а футболисты, не задействованные в прошлом матче, работали над разнообразными игровыми аспектами. В общей сложности сессия длилась около часа.

Матч 1/2 финала Кубка Украины Полесье – Шахтер состоится 23 апреля в Житомире. Игра пройдет на Центральном городском стадионе Полесье и начнется в 18:00.

ФОТО. Тренировка Шахтера. Горняки ведут подготовку к полуфиналу Кубка