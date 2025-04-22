Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У Онана есть предложение из Саудовской Аравии. МЮ назвал цену
Англия
22 апреля 2025, 04:10 | Обновлено 22 апреля 2025, 04:15
70
0

У Онана есть предложение из Саудовской Аравии. МЮ назвал цену

За голкипера английский клуб хочет получить не менее 20 миллионов фунтов

22 апреля 2025, 04:10 | Обновлено 22 апреля 2025, 04:15
70
0
У Онана есть предложение из Саудовской Аравии. МЮ назвал цену
Getty Images/Global Images Ukraine

За 29-летним камерунским голкипером «Манчестер Юнайтед» Андре Онана следит сразу несколько клубов из Саудовской Аравии.

Об этом сообщает издание The Mirror.

По информации источника, английский клуб готов отпустить вратаря за 20 миллионов фунтов.

Интересно, что это меньшая цена, чем игрока оценивают на портале Transfermarkt, ведь его оценивают в 32 миллиона евро (27,5 млн фунтов).

Онана в этом сезоне сыграл 45 матчей за МЮ в разных турнирах и пропустил 61 гол.

Ранее главный тренер Рубен Аморим объяснил ситуацию с отсутствием результата.

По теме:
Ни слова об отставке. Главный тренер Тоттенхэма объяснил еще одно поражение
Тоттенхэм – Ноттингем – 1:2. Падение Лондона. Видео голов и обзор матча
Палкин подтвердил переговоры по Судакову. Назвал клуб и страну
Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы трансферы АПЛ Андре Онана
Александр Сильченко Источник: The Mirror
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарного в ПСЖ не будет. На Илью претендуют два топовых клуба
Футбол | 21 апреля 2025, 08:49 15
Забарного в ПСЖ не будет. На Илью претендуют два топовых клуба
Забарного в ПСЖ не будет. На Илью претендуют два топовых клуба

Украинца хочет подписать «Тоттенхэм» и «Челси»

Теренс КРОУФОРД: «После боя с этим украинцем он станет суперзвездой»
Бокс | 21 апреля 2025, 08:16 0
Теренс КРОУФОРД: «После боя с этим украинцем он станет суперзвездой»
Теренс КРОУФОРД: «После боя с этим украинцем он станет суперзвездой»

Американец выделил Кейшона Дэвиса

Тайсон ФЬЮРИ: «Заверши карьеру, ты наносишь себе сейчас вред»
Бокс | 21.04.2025, 04:40
Тайсон ФЬЮРИ: «Заверши карьеру, ты наносишь себе сейчас вред»
Тайсон ФЬЮРИ: «Заверши карьеру, ты наносишь себе сейчас вред»
ФОТО. Лицо и эмоции Джоковича на победный гол Реала на 90+3-й
Футбол | 22.04.2025, 02:15
ФОТО. Лицо и эмоции Джоковича на победный гол Реала на 90+3-й
ФОТО. Лицо и эмоции Джоковича на победный гол Реала на 90+3-й
Марино ПУШИЧ: «Будет тяжело защитить титул. Мы сделали все, что могли»
Футбол | 21.04.2025, 19:10
Марино ПУШИЧ: «Будет тяжело защитить титул. Мы сделали все, что могли»
Марино ПУШИЧ: «Будет тяжело защитить титул. Мы сделали все, что могли»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Остапенко наказала Соболенко и стала чемпионкой турнира WTA 500 в Штутгарте
Остапенко наказала Соболенко и стала чемпионкой турнира WTA 500 в Штутгарте
21.04.2025, 15:36 15
Теннис
Проклятие Крусибла сработало. Чемпион мира драматично вылетел в 1-м раунде
Проклятие Крусибла сработало. Чемпион мира драматично вылетел в 1-м раунде
20.04.2025, 01:15 3
Снукер
Эффектное возвращение. Гвоздик нокаутировал американца в третьем раунде
Эффектное возвращение. Гвоздик нокаутировал американца в третьем раунде
20.04.2025, 01:02 9
Бокс
Неожиданный вариант. Легендарный тренер хочет подписать Мудрика
Неожиданный вариант. Легендарный тренер хочет подписать Мудрика
20.04.2025, 12:07 16
Футбол
Анчелотти прокомментировал выбор вратаря на Эль-Классико в финале Кубка
Анчелотти прокомментировал выбор вратаря на Эль-Классико в финале Кубка
21.04.2025, 07:55 3
Футбол
Две звезды согласились на переход в Реал. Серьезное усиление
Две звезды согласились на переход в Реал. Серьезное усиление
20.04.2025, 22:25 2
Футбол
Виктор Дьекереш выбрал топ-клуб, за который будет играть в следующем сезоне
Виктор Дьекереш выбрал топ-клуб, за который будет играть в следующем сезоне
21.04.2025, 04:59 4
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Это большая трагедия для боксерского мира»
Майк ТАЙСОН: «Это большая трагедия для боксерского мира»
21.04.2025, 07:47 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем