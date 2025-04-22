У Онана есть предложение из Саудовской Аравии. МЮ назвал цену

За 29-летним камерунским голкипером «Манчестер Юнайтед» Андре Онана следит сразу несколько клубов из Саудовской Аравии.

Об этом сообщает издание The Mirror.

По информации источника, английский клуб готов отпустить вратаря за 20 миллионов фунтов.

Интересно, что это меньшая цена, чем игрока оценивают на портале Transfermarkt, ведь его оценивают в 32 миллиона евро (27,5 млн фунтов).

Онана в этом сезоне сыграл 45 матчей за МЮ в разных турнирах и пропустил 61 гол.

Ранее главный тренер Рубен Аморим объяснил ситуацию с отсутствием результата.