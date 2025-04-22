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Англия
22 апреля 2025, 02:42 | Обновлено 22 апреля 2025, 02:55
26
0

Ни слова об отставке. Главный тренер Тоттенхэма объяснил еще одно поражение

Постекоглу обвиняет низкую результативность

22 апреля 2025, 02:42 | Обновлено 22 апреля 2025, 02:55
26
0
Ни слова об отставке. Главный тренер Тоттенхэма объяснил еще одно поражение
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу прокомментировал поражение от «Ноттингема» (1:2) в матче 33-го тура АПЛ.

«Мы в очень сложной ситуации. Два быстрых мяча стоили нам очков. Сказать, что мы плохо играли, нельзя, ведь 22 удара против четырех у соперника... сложно объяснить.

Конечно же, разочарование, ведь этот матч мы точно не должны проигрывать. Но сами себе создали проблемы. При замечательной игре снова непонятные голы пропускаем.

Несмотря на это поражение, мы очень хорошо играли посреди недели и смогли пройти «Айнтрахт». Трудно уступать в той игре, которую ты должен выиграть.

В Лиге Европы у нас все идет хорошо. Но анализируя игру с «Айнтрахтом», мы должны были выигрывать с более комфортным счетом, ведь создали кучу нереализуемых моментов», – прокомментировал Постекоглу.

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Александр Сильченко Источник: ФК Тоттенхэм
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