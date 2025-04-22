Четверо футболистов Зари пропустят следующий матч своей команды

Как стало известно Sport.ua в поединке 26 тура УПЛ – с «Левым Берегом» луганской «Заре» не поможет квартет футболистов.

По имеющейся информации из-за дисквалификации не сыграет хорват Яков Башич, продолжают находиться в лазарете австриец Габриэль Эскинья, а также Владислав Вакула и Владислав Супряга.

Поскольку Башич и Эскинья стопперы, то руководителю Младену Бартуловичу следует, прежде всего, определиться кто будет действовать в центре обороны.

Зато тренерский штаб луганчан сможет рассчитывать на Филиппа Будковского, Максима Васильца, которые отбыли дисквалификацию и Владимира Белоцерковца, который уже тренировался в общей группе после повреждения голеностопа.

Сейчас в активе «Зари» 32 очка, она на восьмом месте в УПЛ, а с «Левым Берегом» сыграет 25 апреля.

Ранее мы сообщали, что главный тренер «Зари» Младен Бартулович проанализировал матч против «Кривбасса».