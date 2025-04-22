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Украина. Премьер лига
22 апреля 2025, 01:15 | Обновлено 22 апреля 2025, 01:16
76
0

Четверо футболистов Зари пропустят следующий матч своей команды

Луганчане снова будут играть не в боевом составе

22 апреля 2025, 01:15 | Обновлено 22 апреля 2025, 01:16
76
0
Четверо футболистов Зари пропустят следующий матч своей команды
ФК Заря. Владислав Супряга

Как стало известно Sport.ua в поединке 26 тура УПЛ – с «Левым Берегом» луганской «Заре» не поможет квартет футболистов.

По имеющейся информации из-за дисквалификации не сыграет хорват Яков Башич, продолжают находиться в лазарете австриец Габриэль Эскинья, а также Владислав Вакула и Владислав Супряга.

Поскольку Башич и Эскинья стопперы, то руководителю Младену Бартуловичу следует, прежде всего, определиться кто будет действовать в центре обороны.

Зато тренерский штаб луганчан сможет рассчитывать на Филиппа Будковского, Максима Васильца, которые отбыли дисквалификацию и Владимира Белоцерковца, который уже тренировался в общей группе после повреждения голеностопа.

Сейчас в активе «Зари» 32 очка, она на восьмом месте в УПЛ, а с «Левым Берегом» сыграет 25 апреля.

Ранее мы сообщали, что главный тренер «Зари» Младен Бартулович проанализировал матч против «Кривбасса».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Заря Луганск травма Владислав Вакула Габриэл Эскинья Яков Башич Владислав Супряга инсайд
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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