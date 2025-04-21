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Украина. Премьер лига
21 апреля 2025, 19:08 | Обновлено 21 апреля 2025, 19:11
118
0

Виновны судьи? Тренер Зари подвел итоги провала в матче с Кривбассом

Младлен Бартулович нашел слова после поражения со счетом 0:3

21 апреля 2025, 19:08 | Обновлено 21 апреля 2025, 19:11
118
0
Виновны судьи? Тренер Зари подвел итоги провала в матче с Кривбассом
ФК Заря. Младлен Бартулович

Младлен Бартулович, тренер луганской «Зари», попытался проанализировать выездной матч против «Кривбасса», который прошел в рамках 25-го тура УПЛ. Подопечные Младлена не смогли навязать борьбу и уступили со счетом 0:3.

– Во-первых: всех поздравляю с праздником. Христос Воскрес! Трудно что-то говорить по игре. По моему мнению, первый мяч, когда забивал «Кривбасс», было нарушение против Джордана, Башича. Делали блок игрокам. Арбитр VAR и главный – ничего не видят. Засчитывают гол. Ладно. Идем дальше. 39-я минута. Уже заиграли эпизод. Возвращаются назад, переиграли – красная карточка. Все, игра сделана.

Дальше уже было трудно. Каждый второй тур у нас красные карточки. В первом круге не было таких карточек, а во втором. Неужели мы начали так жестко играть? Не вижу этого и не понимаю.

Трудно решать какие-то задачи, когда каждый второй матч есть какая-то судейская ошибка.

– Учитывая количество потерянных очков из-за таких ошибок, ваша команда могла бы сейчас спокойно быть в пятерке.

– Началось с поединка первого круга против «Вереса». Потом еще другие были игры. Важно говорить что-то.

– Какой план на игру был у «Зари»?

– Победить. Агрессивно действовать в атаке. У нас есть скоростные игроки впереди. Хотели играть более вертикально. Есть много зон за спиной. До красной карточки был более-менее равный матч. Даже во втором тайме, на старте, Антюх имел отличный шанс – не забили.

– Что думаете по поводу проведений поединков в Кривом Роге?

– Сегодня хорошо, что сыграть без тревог. Я всегда рад возвращаться в Кривой Рог, поэтому если есть возможность играть здесь, то надо играть.

– Какие ставите цели до конца этого чемпионата?

– Я уже говорил - ставишь какие-то задачи, но трудно их решать когда кто-то мешает.

– Ваша команда проявляла характер во втором тайме, пыталась навязать борьбу. Что говорили игрокам в перерыве?

– Для нас не впервые, что мы играем вдесятером. На тренировках отрабатываем то, как играть в большинстве или в меньшинстве. Пытались отыграться, но «Кривбасс» очень квалифицированная команда, которая ставит свои задачи.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Заря Луганск Украинская Премьер-лига Кривбасс - Заря Младен Бартулович
Андрей Витренко Источник: ФК Заря Луганск
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