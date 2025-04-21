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  4. Неземной Трубин и фантастические сэйвы. В Португалии в восторге от украинца
Португалия
21 апреля 2025, 23:47 | Обновлено 21 апреля 2025, 23:53
364
0

Неземной Трубин и фантастические сэйвы. В Португалии в восторге от украинца

Вратарь Бенфики продолжает получать похвалу за игру в матче с Виторией

21 апреля 2025, 23:47 | Обновлено 21 апреля 2025, 23:53
364
0
Неземной Трубин и фантастические сэйвы. В Португалии в восторге от украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Известные личности из Португалии отреагировали на великолепную игру украинского голкипера «Бенфики» Анатолия Трубина в матче 30-го тура чемпионата страны против «Витории» из города Гимарайнш. A Bola приводит слова некоторых из них.

Альваро Магальяйнш (бывший игрок): «Это демонстрация эффективности Бенфики. Команда прошла через трудные моменты и забила, когда Витория была на подъеме, а Трубин сделал два фантастических сэйва. В последнее время он играл не слишком удачно, но в такие моменты физические и психологические аспекты имеют первостепенное значение».

Антониу Мануэл Рибейру (музыкант): «Матч был непростым, особенно в первом тайме. Павлидис и Каррерас нас порадовали, но это была игра Трубина. Слава (сказал по-украински – прим.) Трубину, который пять раз спас от гола».

Браз Фраде (бывший тренер): «Отличный результат, с неземным Трубином, который удержал Бенфику в игре, и очень хорошим Павлидисом. Команда показала боевой дух от начала и до конца».

По итогам уик-энда Трубин вошел в символическую сборную 30-го тура чемпионата Португалии.

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чемпионат Португалии по футболу Бенфика Анатолий Трубин Витория Гимараеш A Bola
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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