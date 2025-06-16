Известно, куда может перейти Дьекереш. Неожиданный вариант
За футболиста будет бороться «Реала»
26-летний шведский нападающий лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьекереш летом перейдет в топовый клуб.
По информации Fichajes, на футболиста долгое время претендовал «Арсенал», однако теперь в борьбу включился и мадридский «Реал». Мадридцы решили подписать форварда за 70 миллионов евро. Причиной этого стало то, что «Спортинг» уменьшил цену на шведа – раньше хотели 100 миллионов, а сейчас – 70.
Сам футболист не против перейти именно в «Реал». В этом сезоне Дьекереш провел 52 матча, забил 54 гола и сделал 13 ассистов.
Ранее сообщалось, что Дьекереш может перейти в «Манчестер Юнайтед».
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