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Нидерланды
21 апреля 2025, 23:17 | Обновлено 21 апреля 2025, 23:20
391
0

Ждали 92 года. Историческая победа Гоу Эгед Иглз в Кубке Нидерландов

Клуб впервые поднял над головой этот трофей

21 апреля 2025, 23:17 | Обновлено 21 апреля 2025, 23:20
391
0
Ждали 92 года. Историческая победа Гоу Эгед Иглз в Кубке Нидерландов
Getty Images/Global Images Ukraine

21 апреля прошел финальный матч Кубка Нидерландов между командами АЗ и «Гоу Эхед Иглз», который завершился победой вторых по пенальти – 1:1 (пен. 2:4).

Этот поединок запомнился болельщикам интересными статистическими показателями.

«Гоу Эхед Иглз» победили в серии послематчевых пенальти и выиграли свой первый трофей на высшем уровне впервые за 92 года и 1-й Кубок Нидерландов в истории.

23-летний ирландский форвард АЗ Трой Перротт стал первым игроком, начиная с мая 2002 года, который реализовал пенальти в игровое время в финале Кубка Нидерландов.

27-летний защитник «Гоу Эхед Иглз» Матс Дейл забил свой шестой гол в сезоне во всех турнирах, что является лучшим показателем среди всех защитников Эредивизи.

40-летний тренер «Гоу Эхед Иглз» Пол Симонис стал самым молодым тренером, начиная с 2002 года (Рональд Куман с Аяксом в 39 лет), который победил в Кубке Нидерландов.

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АЗ Алкмаар серия пенальти Кубок Нидерландов по футболу Гоу Эхед Иглс статистика
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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