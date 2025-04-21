Ждали 92 года. Историческая победа Гоу Эгед Иглз в Кубке Нидерландов

21 апреля прошел финальный матч Кубка Нидерландов между командами АЗ и «Гоу Эхед Иглз», который завершился победой вторых по пенальти – 1:1 (пен. 2:4).

Этот поединок запомнился болельщикам интересными статистическими показателями.

«Гоу Эхед Иглз» победили в серии послематчевых пенальти и выиграли свой первый трофей на высшем уровне впервые за 92 года и 1-й Кубок Нидерландов в истории.

23-летний ирландский форвард АЗ Трой Перротт стал первым игроком, начиная с мая 2002 года, который реализовал пенальти в игровое время в финале Кубка Нидерландов.

27-летний защитник «Гоу Эхед Иглз» Матс Дейл забил свой шестой гол в сезоне во всех турнирах, что является лучшим показателем среди всех защитников Эредивизи.

40-летний тренер «Гоу Эхед Иглз» Пол Симонис стал самым молодым тренером, начиная с 2002 года (Рональд Куман с Аяксом в 39 лет), который победил в Кубке Нидерландов.