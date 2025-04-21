Ждали 92 года. Историческая победа Гоу Эгед Иглз в Кубке Нидерландов
Клуб впервые поднял над головой этот трофей
21 апреля прошел финальный матч Кубка Нидерландов между командами АЗ и «Гоу Эхед Иглз», который завершился победой вторых по пенальти – 1:1 (пен. 2:4).
Этот поединок запомнился болельщикам интересными статистическими показателями.
«Гоу Эхед Иглз» победили в серии послематчевых пенальти и выиграли свой первый трофей на высшем уровне впервые за 92 года и 1-й Кубок Нидерландов в истории.
23-летний ирландский форвард АЗ Трой Перротт стал первым игроком, начиная с мая 2002 года, который реализовал пенальти в игровое время в финале Кубка Нидерландов.
27-летний защитник «Гоу Эхед Иглз» Матс Дейл забил свой шестой гол в сезоне во всех турнирах, что является лучшим показателем среди всех защитников Эредивизи.
40-летний тренер «Гоу Эхед Иглз» Пол Симонис стал самым молодым тренером, начиная с 2002 года (Рональд Куман с Аяксом в 39 лет), который победил в Кубке Нидерландов.
GO AHEAD EAGLES WINT DE TOTO KNVB BEKER 🏆#AZGAE #KNVBBeker pic.twitter.com/6135qD4aVR— ESPN NL (@ESPNnl) April 21, 2025
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