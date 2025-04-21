Лестер вероятно уволит ван Нистелроя. В клубе уже нашли тренера
Нидерландец не смог оставить команду в АПЛ
Нидерландский специалист Руд ван Нистелрой в ближайшее время будет уволен с поста главного тренера «Лестера».
Об этом сообщает издание GMS.
По информации источника, у нынешнего наставника запланирована встреча с руководством на этой неделе, где ему сообщат об отставке.
Также отмечается, что клуб попытается договориться с шотландским специалистом Расселом Мартином, который работал в «Милволле», «Суонси» и «Саутгемптоне».
Также известно, что команда рассматривает возможность договориться с главным тренером «Комо» Сеском Фабрегасом или же с наставником «Шеффилда» Дани Релем, но Мартин пока является реальным кандидатом на должность.
Ранее «Лестер» уступил «Ливерпулю» и потерял шансы на сохранение прописки в АПЛ.
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