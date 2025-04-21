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Англия
21 апреля 2025, 20:03 | Обновлено 21 апреля 2025, 20:21
700
1

Лестер вероятно уволит ван Нистелроя. В клубе уже нашли тренера

Нидерландец не смог оставить команду в АПЛ

21 апреля 2025, 20:03 | Обновлено 21 апреля 2025, 20:21
700
1
Лестер вероятно уволит ван Нистелроя. В клубе уже нашли тренера
Getty Images/Global Images Ukraine

Нидерландский специалист Руд ван Нистелрой в ближайшее время будет уволен с поста главного тренера «Лестера».

Об этом сообщает издание GMS.

По информации источника, у нынешнего наставника запланирована встреча с руководством на этой неделе, где ему сообщат об отставке.

Также отмечается, что клуб попытается договориться с шотландским специалистом Расселом Мартином, который работал в «Милволле», «Суонси» и «Саутгемптоне».

Также известно, что команда рассматривает возможность договориться с главным тренером «Комо» Сеском Фабрегасом или же с наставником «Шеффилда» Дани Релем, но Мартин пока является реальным кандидатом на должность.

Ранее «Лестер» уступил «Ливерпулю» и потерял шансы на сохранение прописки в АПЛ.

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Руд ван Нистелрой Лестер отставка Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Расселл Мартин
Александр Сильченко Источник: GiveMeSport
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Комментарии 1
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Mark4854590
Ван Ністелрой не зміг налагодити гру Лестера. Та ще й ця серія з восьми поразок поспіль.. тож зміна тренера цілком логічна.
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