Во вторник, 22 апреля состоится матч 29-го раунда чемпионата Саудовской Аравии между «Дамаком» и «Аль-Насром». Игра начнется в 19:05 по киевскому времени.

Дамак

Середняк лиги проводит привычный для себя сезон и после 28 сыгранных матчей занимает 11 место с 31 очком в активе. Отрыв от зоны вылета за 6 матчей до конца чемпионата составляет 5 зачетных пунктов, так что у команды сохраняются минимальные шансы на понижение. В Кубке Короля клуб потерпел поражение еще в 1/16 от «Аль-Наджмы» из Дивизиона 1.

Аль-Наср

Сейчас столичный клуб находится на 3-м месте в Профессиональной лиге и имеет на своем счету 57 очков. Правда, расстояние до «Аль-Иттихада», который на 1-й позиции составляет 8 баллов, фактически команда уже не является претендентом на первенство страны. В кубке коллектив вылетел на стадии 1/8 от «Аль-Таавона», однако до сих пор продолжает борьбу в азиатской Лиге чемпионов, и уже скоро встретится с японской «Йокогамой Маринос» в рамках ¼ финала.

Личные встречи

В последних 5 матчах полная доминация «Аль-Насра» – 5 побед с общим счетом 10:2. В последний раз «Дамак» выигрывал в этом противостоянии еще в сезоне 2020/21, тогда игра завершилась со счетом 3:2.

Интересные факты

«Аль-Наср» не может сохранить ворота сухими в матчах чемпионата уже 6 раз подряд. В последний раз это удавалось в поединке против «Аль-Вехды» 25 февраля.

«Аль-Наср» является лучшей командой лиги по игре на выезде в этом сезоне. В 14 играх клубу удалось завоевать 29 очков.

В последних 10 матчах «Дамак» смог одержать лишь 2 победы. Еще пять раз клуб проиграл, а трижды играл вничью.

Возможные стартовые составы

Дамак: Нице – Аль-Анази, Аль-Хаибари, Шкаф, Солан – Фаллата – Н'куду, Станчу, Абдулла, Камано – Диалло

Аль-Наср: Бенто – Абдулрахман, Лепорт, Симакан, Гханнам – Мане, Брозович, Аль-Хассан, Отавиу – Роналду, Дуран

Прогноз

В этом поединке встретятся две совершенно разные в классе команды, поэтому он не будет слишком интригующим. Я поставлю на победу «Аль-Насра» с форой -1 и коэффициентом 1.54.

Прогноз Sport.ua Дамак Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср с форой -1 1.54 Сделать ставку

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