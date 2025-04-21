Лидер Лестера прокомментировал вылет команды в Чемпионшип
Джейми Варди разочарован сезоном в Премьер-лиге
38-летний форвард «Лестера» Джейми Варди остался разочарованным после вылета команды в Чемпионшип.
«Я не знаю, что надо говорить в такие моменты. У меня сейчас только чувство гнева и грусти, ведь этот сезон прошел очень плохо. Нашим действиям нет оправдания.
Коллективно все провалили этот сезон. Это очень большая неудача. Мы не будем прятаться и оправдываться, ведь к этому привели только наши действия.
Я очень долго в клубе, и здесь были свои победы и свои неудачи. Но этот сезон – это самое большое разочарование, которое могло быть. Все, что я чувствую – это боль. Перед болельщиками хочу лишь извиниться за то, что мы так завершаем 2025 год».
«Лестер» уступил «Ливерпулю» и вылетел из Премьер-лиги.
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