Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидер Лестера прокомментировал вылет команды в Чемпионшип
Англия
21 апреля 2025, 18:30 | Обновлено 21 апреля 2025, 18:34
509
0

Лидер Лестера прокомментировал вылет команды в Чемпионшип

Джейми Варди разочарован сезоном в Премьер-лиге

21 апреля 2025, 18:30 | Обновлено 21 апреля 2025, 18:34
509
0
Лидер Лестера прокомментировал вылет команды в Чемпионшип
Getty Images/Global Images Ukraine

38-летний форвард «Лестера» Джейми Варди остался разочарованным после вылета команды в Чемпионшип.

«Я не знаю, что надо говорить в такие моменты. У меня сейчас только чувство гнева и грусти, ведь этот сезон прошел очень плохо. Нашим действиям нет оправдания.

Коллективно все провалили этот сезон. Это очень большая неудача. Мы не будем прятаться и оправдываться, ведь к этому привели только наши действия.

Я очень долго в клубе, и здесь были свои победы и свои неудачи. Но этот сезон – это самое большое разочарование, которое могло быть. Все, что я чувствую – это боль. Перед болельщиками хочу лишь извиниться за то, что мы так завершаем 2025 год».

«Лестер» уступил «Ливерпулю» и вылетел из Премьер-лиги.

По теме:
Покер в первом тайме. Нидерландский футболист вошел в историю Лидса
Помог экс-игрок Шахтера. Лидс разгромил Сток Сити и приблизился к АПЛ
Ждать новых трансферов? Скауты МЮ были замечены на Сан-Сиро
Джейми Варди Лестер чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Александр Сильченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарного в ПСЖ не будет. На Илью претендуют два топовых клуба
Футбол | 21 апреля 2025, 08:49 15
Забарного в ПСЖ не будет. На Илью претендуют два топовых клуба
Забарного в ПСЖ не будет. На Илью претендуют два топовых клуба

Украинца хочет подписать «Тоттенхэм» и «Челси»

Луиш Каштру снова в Шахтере
Футбол | 21 апреля 2025, 14:25 40
Луиш Каштру снова в Шахтере
Луиш Каштру снова в Шахтере

Алексей Сливченко – о том, как Марино Пушич превратился в тень португальского экс-коуча «горняков»

Алена Остапенко – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Теннис | 21.04.2025, 14:00
Алена Остапенко – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Алена Остапенко – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Фабио КАПЕЛЛО: «Анчелотти – лучший тренер мира. Это неуважение к нему»
Футбол | 21.04.2025, 18:33
Фабио КАПЕЛЛО: «Анчелотти – лучший тренер мира. Это неуважение к нему»
Фабио КАПЕЛЛО: «Анчелотти – лучший тренер мира. Это неуважение к нему»
Зинедин ЗИДАН: «Он был на одном уровне с Месси и Роналду»
Футбол | 21.04.2025, 01:00
Зинедин ЗИДАН: «Он был на одном уровне с Месси и Роналду»
Зинедин ЗИДАН: «Он был на одном уровне с Месси и Роналду»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти выбрал вратаря на следующий матч Реала в Ла Лиге
Анчелотти выбрал вратаря на следующий матч Реала в Ла Лиге
19.04.2025, 22:45
Футбол
Сложный финал. Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 250 во Франции!
Сложный финал. Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 250 во Франции!
20.04.2025, 18:37 35
Теннис
Пушич прокомменировал катастрофу Шахтера в матче УПЛ
Пушич прокомменировал катастрофу Шахтера в матче УПЛ
19.04.2025, 20:58 31
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Это большая трагедия для боксерского мира»
Майк ТАЙСОН: «Это большая трагедия для боксерского мира»
21.04.2025, 07:47 2
Бокс
Боксер-чемпион бросил вызов Усику. Он только что победил украинца
Боксер-чемпион бросил вызов Усику. Он только что победил украинца
21.04.2025, 03:26 2
Бокс
Маркевич назвал главную ошибку, которую Довбик совершил в своей жизни
Маркевич назвал главную ошибку, которую Довбик совершил в своей жизни
20.04.2025, 08:31 10
Футбол
Неожиданный вариант. Легендарный тренер хочет подписать Мудрика
Неожиданный вариант. Легендарный тренер хочет подписать Мудрика
20.04.2025, 12:07 16
Футбол
Эффектное возвращение. Гвоздик нокаутировал американца в третьем раунде
Эффектное возвращение. Гвоздик нокаутировал американца в третьем раунде
20.04.2025, 01:02 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем