Лидер Лестера прокомментировал вылет команды в Чемпионшип

38-летний форвард «Лестера» Джейми Варди остался разочарованным после вылета команды в Чемпионшип.

«Я не знаю, что надо говорить в такие моменты. У меня сейчас только чувство гнева и грусти, ведь этот сезон прошел очень плохо. Нашим действиям нет оправдания.

Коллективно все провалили этот сезон. Это очень большая неудача. Мы не будем прятаться и оправдываться, ведь к этому привели только наши действия.

Я очень долго в клубе, и здесь были свои победы и свои неудачи. Но этот сезон – это самое большое разочарование, которое могло быть. Все, что я чувствую – это боль. Перед болельщиками хочу лишь извиниться за то, что мы так завершаем 2025 год».

«Лестер» уступил «Ливерпулю» и вылетел из Премьер-лиги.