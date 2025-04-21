Где смотреть онлайн полуфинал Кубка Украины Буковина – Динамо
23 апреля в 16:00 пройдет полуфинальный матч Кубка Украины
23 апреля в 16:00 пройдет полуфинальный матч Кубка Украины.
Буковина из Черновцов и киевское Динамо проведут игру на стадионе Украина во Львове.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Матч будет сыгран во Львове, поскольку домашняя арена Буковины не удовлетворяет всем требованиям.
В другом полуфинале в 18:00 в Житомире встречаются Полесье Житомир и Шахтер Донецк.
Буковина – Динамо. Полуфинал Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляция доступна на YouTube
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