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Кубок Украины
21 апреля 2025, 13:23 | Обновлено 21 апреля 2025, 13:30
91
0

Где смотреть онлайн полуфинал Кубка Украины Буковина – Динамо

23 апреля в 16:00 пройдет полуфинальный матч Кубка Украины

21 апреля 2025, 13:23 | Обновлено 21 апреля 2025, 13:30
91
0
Где смотреть онлайн полуфинал Кубка Украины Буковина – Динамо
Постер матча

23 апреля в 16:00 пройдет полуфинальный матч Кубка Украины.

Буковина из Черновцов и киевское Динамо проведут игру на стадионе Украина во Львове.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч будет сыгран во Львове, поскольку домашняя арена Буковины не удовлетворяет всем требованиям.

В другом полуфинале в 18:00 в Житомире встречаются Полесье Житомир и Шахтер Донецк.

Буковина – Динамо. Полуфинал Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция доступна на YouTube

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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