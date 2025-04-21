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  4. Анчелотти выбрал вратаря Реала на финал Кубка Испании с Барселоной
Испания
21 апреля 2025, 23:44 |
832
0

Анчелотти выбрал вратаря Реала на финал Кубка Испании с Барселоной

Андрей Лунин останется в запасе, сыграет – Куртуа

21 апреля 2025, 23:44 |
832
0
Анчелотти выбрал вратаря Реала на финал Кубка Испании с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти выбрал голкипера на финальный матч Кубка Испании против «Барселоны», который состоится 26 апреля в 23:00.

По информации журналиста издания Marca Ирати Видаля, в финальном матче Карло выпустит Тибо Куртуа, а не украинца Андрея Лунина.

«Если бы «Реал» еще продолжал играть в Лиге чемпионов, возможно, в финале Кубка Испании играл бы Лунин, но сейчас этот матч является ключевым для всего сезона», – сообщил Видаль.

В этом сезоне Лунин провел 12 поединков, пропустил 19 голов и четыре раза отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Карло Анчелотти Тибо Куртуа
Дмитрий Олейник Источник: Marca
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