Президент ЛНЗ определился с будущим Григорчука после ухода топ-менеджеров
Виктор Кравченко продолжает доверять Роману Григорчуку
Президент ЛНЗ Виктор Кравченко решил уволить Евгения Тарасенко (спортивный директор) и Андрея Колесника (генеральный директор) после ничьей «фиолетовых» с «Ингульцем» (0:0) в матче 25 тура Украинской Премьер-лиги.
Как стало известно Sport.ua, после присутствовавшего на трибунах матча в Александрии Кравченко лично заверил Романа Григорчука, что тот останется работать с первой командой «фиолетовых» – специалисту не грозит увольнение.
Руководство ЛНС повестью доверяет опытному специалисту и считает, что именно Григорчук сможет вывести команду на качественно новый уровень. Боссы ЛНЗ считают, что со временем коуч построит команду, которая сможет бороться к еврокубковым местам.
В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает 11-ю строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 26 пунктов после 25 сыгранных матчей.
Ранее Sport.ua сообщал, что руководство ЛНЗ рассматривает кандидатуру Ивана Телько на должность спортивного директора клуба.
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