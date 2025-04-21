Президент ЛНЗ определился с будущим Григорчука после ухода топ-менеджеров

Президент ЛНЗ Виктор Кравченко решил уволить Евгения Тарасенко (спортивный директор) и Андрея Колесника (генеральный директор) после ничьей «фиолетовых» с «Ингульцем» (0:0) в матче 25 тура Украинской Премьер-лиги.

Как стало известно Sport.ua, после присутствовавшего на трибунах матча в Александрии Кравченко лично заверил Романа Григорчука, что тот останется работать с первой командой «фиолетовых» – специалисту не грозит увольнение.

Руководство ЛНС повестью доверяет опытному специалисту и считает, что именно Григорчук сможет вывести команду на качественно новый уровень. Боссы ЛНЗ считают, что со временем коуч построит команду, которая сможет бороться к еврокубковым местам.

В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает 11-ю строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 26 пунктов после 25 сыгранных матчей.

Ранее Sport.ua сообщал, что руководство ЛНЗ рассматривает кандидатуру Ивана Телько на должность спортивного директора клуба.