«Вратарь высочайшего класса». В Португалии восхищаются выступлением Трубина

19 апреля состоялся матч 30-го тура чемпионата Португалии, в котором встретились «Бенфика» и «Витория Гимараеш». Подопечные Бруну Лаже разгромили соперника со счетом 3:0.

В стартовом составе «Бенфики» вышел украинский голкипер Анатолий Трубин, которого португальская пресса признала лучшим игроком этого матча:

Давно известно, что вратарь высшего класса может принести команде много важных очков в чемпионате. Когда Трубин приходил в «Бенфику, это вызвало много споров о целесообразности этого трансфера.

Однако, украинец стал важнейшей деталью машины Бруно Лаже и обеспечил победу лиссабонскому клубу в противостоянии с «Гимараеш». Трубин совершил несколько невероятных сейвов, которым позавидуют лучшие вратари мира.

На 34-й минуте голкипер чудесным образом отразил удар с близкого расстояния, позже отбил мяч Сантуша, который летел со скоростью света. На 37-й минуте Трубин справился с опасной атакой от Нельсона Оливейры. Украинец своим прекрасным выступлением помог забыть неудачную ничью в последнем матче», – считают в Португалии.