«Два потусторонних сейва!» Реакция болельщиков на игру Трубина

В чемпионате Португалии прошел поединок 30-го тура «Витория» Гимарайнш - «Бенфика». В стартовом составе команды гостей вышел голкипер сборной Украины Анатолий Трубин.

«Бенфика» одержала победу со счетом 3:0. В этом немалая заслуга Анатолия Трубина. Украинский голкипер провел отличный матч, совершив шесть сейвов. Надежную игру Трубина отметили тренер «Бенфики» и болельщики клуба.

Bruno Francisco: Он появился в самое подходящее время.

Zapater13: Он сделал 2 великолепных сейва, но этот паршивый Гимарайнш также пропустил 3 в пустые ворота!!!! Они сами себя погубят, когда Витория атакует, вы знаете, что произойдет!!!

VRed Baller: Трубину еще предстоит сделать несколько сейвов, подобных тем, что он сделал вчера.

Armando Rocha: Спасибо Трубину, потому что ваш футбол был НОЛЬ.

AS Martins: Два потусторонних сейва! Иначе у нас не было бы 3 очков! Трубин! Вершина! Да здравствует «Бенфика»!

Dossaví Freitas: Ну, так уж получилось, что штрафные не дали результата. Вчера Трубин был вне конкуренции.

Só tweeto bêbado: Лучшим игроком матча был Трубин, Витория вполне могла забить несколько голов.

Sérgio Silva: Защита остается очень уязвимой. Слишком много моментов для Витории, чтобы забить, только выдающийся Трубин сумел удержать ворота в безопасности. На этом этапе чемпионата можно было бы ожидать большей надежности защиты.