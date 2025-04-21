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  4. Анчелотти извинился перед игроком Реала. Не выпустит его в финале Кубка
Испания
21 апреля 2025, 11:25 |
992
0

Анчелотти извинился перед игроком Реала. Не выпустит его в финале Кубка

Фран Гарсия не сыграет против «Барселоны»

21 апреля 2025, 11:25 |
992
0
Анчелотти извинился перед игроком Реала. Не выпустит его в финале Кубка
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

В субботу, 26 апреля, состоится финальный матч Кубка Испании 2024/25, в котором встретятся «Барселона» и мадридский «Реал».

Игра пройдет в Севилье на стадионе «Эстадио де Ла Картуха».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

По информации издания Defensa Central, в этой игре не сыграет левый защитник Фран Гарсия, несмотря на то, что основной игрок команды на этой позиции, Ферлан Менди, не успел набрать необходимые кондиции после травмы.

Отмечается, что Карло Анчелотти не выпустит испанца на игру с «Барселоной» из-за недостаточного уровня доверия, и итальянский коуч уже извинился перед игроком за это.

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Карло Анчелотти Фран Гарсия Реал Мадрид Барселона Кубок Испании по футболу Барселона - Реал Мадрид
Дмитрий Вус Источник: DefensaCentral
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