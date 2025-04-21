Анчелотти извинился перед игроком Реала. Не выпустит его в финале Кубка

В субботу, 26 апреля, состоится финальный матч Кубка Испании 2024/25, в котором встретятся «Барселона» и мадридский «Реал».

Игра пройдет в Севилье на стадионе «Эстадио де Ла Картуха».

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По информации издания Defensa Central, в этой игре не сыграет левый защитник Фран Гарсия, несмотря на то, что основной игрок команды на этой позиции, Ферлан Менди, не успел набрать необходимые кондиции после травмы.

Отмечается, что Карло Анчелотти не выпустит испанца на игру с «Барселоной» из-за недостаточного уровня доверия, и итальянский коуч уже извинился перед игроком за это.