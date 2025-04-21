В Реал может прийти связка из топ-тренера и суперзвезды. Запрос коуча

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо сделал, который может возглавить мадридский «Реал», хочет видеть в составе испанского гранда немецкого полузащитника Флориана Вирца, сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский специалист считает, что в случае его назначения на пост тренер мадридского клуба. именно 21-летний футболист станет ключевым игроком в составе. «Байер» не отпустит Флориана дешевле, чем за 100 миллионов евро. В «Реале» также заинтересованы в подписании Вирца.

В текущем сезоне Флориан Вирц провел 41 матч на клубном уровне, забил 15 голов и отдал 13 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит сумасшедшее предложение по звезде.