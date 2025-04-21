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Испания
21 апреля 2025, 10:58 | Обновлено 21 апреля 2025, 10:59
882
0

В Реал может прийти связка из топ-тренера и суперзвезды. Запрос коуча

Хаби Алонсо хотел бы видеть Флориана Вирца в составе испанского гранда

21 апреля 2025, 10:58 | Обновлено 21 апреля 2025, 10:59
882
0
В Реал может прийти связка из топ-тренера и суперзвезды. Запрос коуча
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо сделал, который может возглавить мадридский «Реал», хочет видеть в составе испанского гранда немецкого полузащитника Флориана Вирца, сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский специалист считает, что в случае его назначения на пост тренер мадридского клуба. именно 21-летний футболист станет ключевым игроком в составе. «Байер» не отпустит Флориана дешевле, чем за 100 миллионов евро. В «Реале» также заинтересованы в подписании Вирца.

В текущем сезоне Флориан Вирц провел 41 матч на клубном уровне, забил 15 голов и отдал 13 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит сумасшедшее предложение по звезде.

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Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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