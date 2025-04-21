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ATP
21 апреля 2025, 11:20 | Обновлено 21 апреля 2025, 11:25
67
0

РУНЕ: «В первом сете я подумал: «Вау, как вообще его обыграть?»

Датский теннисист Хольгер Руне прокомментировал свою победу в финале

21 апреля 2025, 11:20 | Обновлено 21 апреля 2025, 11:25
67
0
РУНЕ: «В первом сете я подумал: «Вау, как вообще его обыграть?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хольгер Руне

Датский теннисист Хольгер Руне одержал свою 50-ю победу на уровне тура ATP на грунтовом покрытии, обыграв вторую ракетку мира Карлоса Алькараса, и впервые завоевал трофей пятисотника в Барселоне.

21-летний датчанин продемонстрировал спокойствие и хладнокровие на протяжении всей встречи. Алькарас, любимец местной публики, стремился к третьему титулу на этом турнире. Для Руне эта победа стала первой над игроком из топ-5 с мая 2023 года (Рим). До этого финала он проиграл 13 матчей подряд против соперников такого ранга.

«Это был потрясающий матч. В начале я немного нервничал, потому что Карлос играл невероятно мощно. Мне пришлось глубоко дышать и найти свой ритм. После того как он сделал брейк, я вошел в игру и стал показывать свой теннис. Первая партия была настоящей битвой.

Этот сет был крайне важен. Я знаю, каково это – проигрывать такие сеты. Очень важно было его выиграть и захватить инициативу. Я горжусь собой».

Выступая против двукратного чемпиона турнира Алькараса на его родной земле, Руне выдержал напряжение в первом сете, несмотря на упущенные возможности. После того как он отыгрался с брейк-пойнта и сравнял счёт 3:3, у него были шансы взять сет при счете 5:4, а затем еще две попытки на тай-брейке. В итоге, реализовав пятую возможность, Руне добился успеха мощным ударом справа, на который Алькарас ответил ошибкой.

Во втором сете инициативу сначала перехватил Алькарас, но не реализовал два брейк-пойнта на подаче Руне при счете 1:0. Вскоре испанец запросил медицинский тайм-аут из-за проблем с правым бедром. После возобновления игры уставший Карлитос допустил две ошибки с форхенда подряд, подарив сопернику решающий брейк.

Руне оставался сосредоточенным и уверенно довел матч до победы. На своей первой чемпионской подаче он оформил титул после еще одной ошибки Алькараса.

Комментируя свою игру, Руне признался, что черпал вдохновение из победы Новака Джоковича над Карлосом на прошлогодней Олимпиаде, проходившей на кортах Ролан Гаррос.

«Когда в первом сете я проиграл свою подачу, подумал: «Вау, как вообще его обыграть?»

Потом сказал себе: не нужно пытаться попасть каждой подачей по линии. Что делал Новак, когда побеждал его? Я прокрутил у себя в голове тот олимпийский финал, это был потрясающий матч.

Я подумал: попробую сыграть в таком стиле, заставить Карлоса раз за разом возвращать мяч. Я очень доволен».

21 апреля Руне вернулся в топ-10 мирового рейтинга и занял девятое место.

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Вячеслав Кулаковский Источник: Ubitennis
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