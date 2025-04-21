Сыграет в Эль-Классико? Известны подробности по травме Мбаппе
Француз может получить игровое время в предстоящем матче Ла Лиги
Стали известны подробности о травме французского нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, сообщает COPE.
По информации источника, 26-летний футболист, у которого возникли проблемы с голеностопом, может сыграть уже в ближайшем матче испанского гранда в чемпионате Испании с «Хетафе». В матче с «Барселоной» Килиан точно сыграет.
В текущем сезоне Килиан Мбаппе провел 49 матчей на клубном уровне, забил 32 гола и отдал 4 ассиста.
Ранее сообщалось о том, что суперзвезду «Реала» освистали во время матча с «Атлетиком».
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