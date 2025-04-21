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  4. Сыграет в Эль-Классико? Известны подробности по травме Мбаппе
Испания
21 апреля 2025, 12:04 |
610
1

Сыграет в Эль-Классико? Известны подробности по травме Мбаппе

Француз может получить игровое время в предстоящем матче Ла Лиги

21 апреля 2025, 12:04 |
610
1
Сыграет в Эль-Классико? Известны подробности по травме Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Стали известны подробности о травме французского нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, сообщает COPE.

По информации источника, 26-летний футболист, у которого возникли проблемы с голеностопом, может сыграть уже в ближайшем матче испанского гранда в чемпионате Испании с «Хетафе». В матче с «Барселоной» Килиан точно сыграет.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе провел 49 матчей на клубном уровне, забил 32 гола и отдал 4 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что суперзвезду «Реала» освистали во время матча с «Атлетиком».

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Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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Victor673256ua
Гарні новини для Реала. Мбаппе важлива бойова одиниця для команди Анчелотті
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