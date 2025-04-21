ВИДЕО. Неприятность. Суперзвезду Реала освистали во время матча с Атлетиком

Французского страйкера мадридского «Реала» Килиана Мбаппе освистали во время матча 32-го тура Ла Лиги с «Атлетиком».

Когда на экране стадиона показали 26-летнего француза, который сидел в ВИП-ложе, то часть стадион начала свистеть. Игрок пропустил матч из-за дисквалификации.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе провел 49 матчей на клубном уровне, забил 32 гола и отдал 4 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что Анчелотти прокомментировал выбор вратаря на Эль-Классико в финале Кубка.