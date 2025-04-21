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  4. ВИДЕО. Неприятность. Суперзвезду Реала освистали во время матча с Атлетиком
Испания
21 апреля 2025, 08:56 | Обновлено 21 апреля 2025, 08:57
215
0

ВИДЕО. Неприятность. Суперзвезду Реала освистали во время матча с Атлетиком

Некоторые фанаты не были рады видеть Килиана Мбаппе

21 апреля 2025, 08:56 | Обновлено 21 апреля 2025, 08:57
215
0
ВИДЕО. Неприятность. Суперзвезду Реала освистали во время матча с Атлетиком
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французского страйкера мадридского «Реала» Килиана Мбаппе освистали во время матча 32-го тура Ла Лиги с «Атлетиком».

Когда на экране стадиона показали 26-летнего француза, который сидел в ВИП-ложе, то часть стадион начала свистеть. Игрок пропустил матч из-за дисквалификации.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе провел 49 матчей на клубном уровне, забил 32 гола и отдал 4 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что Анчелотти прокомментировал выбор вратаря на Эль-Классико в финале Кубка.

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Килиан Мбаппе Реал Мадрид Атлетик Бильбао Реал - Атлетик Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Кирияка Источник: AS
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