Испания21 апреля 2025, 08:56 | Обновлено 21 апреля 2025, 08:57
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ВИДЕО. Неприятность. Суперзвезду Реала освистали во время матча с Атлетиком
Некоторые фанаты не были рады видеть Килиана Мбаппе
21 апреля 2025, 08:56 | Обновлено 21 апреля 2025, 08:57
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Французского страйкера мадридского «Реала» Килиана Мбаппе освистали во время матча 32-го тура Ла Лиги с «Атлетиком».
Когда на экране стадиона показали 26-летнего француза, который сидел в ВИП-ложе, то часть стадион начала свистеть. Игрок пропустил матч из-за дисквалификации.
В текущем сезоне Килиан Мбаппе провел 49 матчей на клубном уровне, забил 32 гола и отдал 4 ассиста.
Ранее сообщалось о том, что Анчелотти прокомментировал выбор вратаря на Эль-Классико в финале Кубка.
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