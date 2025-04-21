Анчелотти прокомментировал выбор вратаря на Эль-Классико в финале Кубка

Итальянский тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал выбор вратаря на финал Кубка Испании:

– Лунин вернулся в состав, выйдет ли он в старте на игру в финале Кубка Испании?

– Или Лунин, или Куртуа, я бы не стал исключать и Франа, который хорошо играет.

Андрей Лунин в матче 32-го тура Ла лиги с «Атлетиком» Бильбао впервые за 4 тура попал в заявку.

Матч финала Кубка Испании между «Барселоной» и мадридским «Реалом» состоится 26 апреля в 23:00 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что Анчелотти дал пресс-конференцию после победы над «Атлетиком».