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  4. Анчелотти прокомментировал выбор вратаря на Эль-Классико в финале Кубка
Испания
21 апреля 2025, 07:55 |
2539
3

Анчелотти прокомментировал выбор вратаря на Эль-Классико в финале Кубка

Итальянский коуч рассматривает сразу 3 варианта

21 апреля 2025, 07:55 |
2539
3
Анчелотти прокомментировал выбор вратаря на Эль-Классико в финале Кубка
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа и Андрей Лунин

Итальянский тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал выбор вратаря на финал Кубка Испании:

– Лунин вернулся в состав, выйдет ли он в старте на игру в финале Кубка Испании?

– Или Лунин, или Куртуа, я бы не стал исключать и Франа, который хорошо играет.

Андрей Лунин в матче 32-го тура Ла лиги с «Атлетиком» Бильбао впервые за 4 тура попал в заявку.

Матч финала Кубка Испании между «Барселоной» и мадридским «Реалом» состоится 26 апреля в 23:00 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что Анчелотти дал пресс-конференцию после победы над «Атлетиком».

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Барселона Кубок Испании по футболу Фран Гонсалес Андрей Лунин Тибо Куртуа
Даниил Кирияка Источник: AS
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serhiy
Старий маразматік !!!
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-1
Serhii P.
от брехун, буде стояти Куртуа
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-1
InterArsenalRealMadrid
СерГЕИ в отчаянии их дырявый кент Лунин, может не сыграть 
Ответить
-2
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