Карло АНЧЕЛОТТИ – о звезде Реала: «Он был в отчаянии несколько дней»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о выступлении бразильского вингера «Реала» Винисиуса Жуниора в последнем матче Ла Лиги против «Атлетика» (1:0).

«Мне понравилась реакция и игра Винисиуса против «Атлетика». Он был в отчаянии несколько дней. Винисиус будет очень важным для будущих игр», – сказал Карло Анчелотти.

Винисиус провел в этом сезоне за «Реал» 46 матчей, забил 20 голов и сделал 14 результативных передач. Ранее Винисиус рассказал Анчелотти, почему Арсенал уничтожил Реал в Лиге чемпионов.