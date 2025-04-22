Испания22 апреля 2025, 02:53 |
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Карло АНЧЕЛОТТИ – о звезде Реала: «Он был в отчаянии несколько дней»
Итальянский тренер высказался о Винисиусе Жуниоре
22 апреля 2025, 02:53 |
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о выступлении бразильского вингера «Реала» Винисиуса Жуниора в последнем матче Ла Лиги против «Атлетика» (1:0).
«Мне понравилась реакция и игра Винисиуса против «Атлетика». Он был в отчаянии несколько дней. Винисиус будет очень важным для будущих игр», – сказал Карло Анчелотти.
Винисиус провел в этом сезоне за «Реал» 46 матчей, забил 20 голов и сделал 14 результативных передач. Ранее Винисиус рассказал Анчелотти, почему Арсенал уничтожил Реал в Лиге чемпионов.
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