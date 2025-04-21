Манчестер Юнайтед нацелен на трансфер Беллингема. Есть нюанс

Английский полузащитник «Сандерленда» Джоб Беллингем привлекает внимание «Манчестер Юнайтед», сообщает Fichajes.

По информации источника, 19-летний футболист является ключевой целью английского гранда на летнее трансферное окно. Сам Джоб сконцентрирован на игре за «Сандерленд».

Джоб Беллингем является братом звезды мадридского «Реала» Джуда Беллингема.

В текущем сезоне Джоб Беллингем провел 37 матчей на клубном уровне, забил 4 гола и отдал 3 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» уступил «Вулверхэмптону».