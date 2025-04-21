Англия21 апреля 2025, 09:21 | Обновлено 21 апреля 2025, 09:22
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Манчестер Юнайтед нацелен на трансфер Беллингема. Есть нюанс
Английский гранд нацелился на Джоба Беллингема
21 апреля 2025, 09:21 | Обновлено 21 апреля 2025, 09:22
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Английский полузащитник «Сандерленда» Джоб Беллингем привлекает внимание «Манчестер Юнайтед», сообщает Fichajes.
По информации источника, 19-летний футболист является ключевой целью английского гранда на летнее трансферное окно. Сам Джоб сконцентрирован на игре за «Сандерленд».
Джоб Беллингем является братом звезды мадридского «Реала» Джуда Беллингема.
В текущем сезоне Джоб Беллингем провел 37 матчей на клубном уровне, забил 4 гола и отдал 3 ассиста.
Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» уступил «Вулверхэмптону».
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