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Англия
21 апреля 2025, 09:21 | Обновлено 21 апреля 2025, 09:22
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Манчестер Юнайтед нацелен на трансфер Беллингема. Есть нюанс

Английский гранд нацелился на Джоба Беллингема

21 апреля 2025, 09:21 | Обновлено 21 апреля 2025, 09:22
800
0
Манчестер Юнайтед нацелен на трансфер Беллингема. Есть нюанс
Getty Images/Global Images Ukraine. Джоб Беллингем

Английский полузащитник «Сандерленда» Джоб Беллингем привлекает внимание «Манчестер Юнайтед», сообщает Fichajes.

По информации источника, 19-летний футболист является ключевой целью английского гранда на летнее трансферное окно. Сам Джоб сконцентрирован на игре за «Сандерленд».

Джоб Беллингем является братом звезды мадридского «Реала» Джуда Беллингема.

В текущем сезоне Джоб Беллингем провел 37 матчей на клубном уровне, забил 4 гола и отдал 3 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» уступил «Вулверхэмптону».

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Джоб Беллингем Манчестер Юнайтед Сандерленд Джуд Беллингем трансферы трансферы АПЛ Чемпионшип
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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