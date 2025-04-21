Легенда сборной Бразилии назвал игрока, заслужившего выиграть Золотой мяч

Экс-игрок «Милана», «Ромы» и сборной Бразилии Кафу назвал игрока, который заслужил выиграть «Золотой мяч» в 2025 году:

«У Рафиньи есть серьезный соперник по имени Салах, но мы должны быть честны. Учитывая его показатели и все, что он делает для «Барселоны», он заслуживает «Золотой мяч».

В текущем сезоне Рафинья провел 48 матчей на клубном уровне, забил 30 голов и отдал 23ассиста.

Ранее сообщалось о том, что топ-бомбардир «Барселоны» признался, что хотел покинуть клуб.