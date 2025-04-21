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Бразилия
21 апреля 2025, 08:24 | Обновлено 21 апреля 2025, 08:25
674
0

Легенда сборной Бразилии назвал игрока, заслужившего выиграть Золотой мяч

Кафу выделил Рафинью

21 апреля 2025, 08:24 | Обновлено 21 апреля 2025, 08:25
674
0
Легенда сборной Бразилии назвал игрока, заслужившего выиграть Золотой мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Кафу

Экс-игрок «Милана», «Ромы» и сборной Бразилии Кафу назвал игрока, который заслужил выиграть «Золотой мяч» в 2025 году:

«У Рафиньи есть серьезный соперник по имени Салах, но мы должны быть честны. Учитывая его показатели и все, что он делает для «Барселоны», он заслуживает «Золотой мяч».

В текущем сезоне Рафинья провел 48 матчей на клубном уровне, забил 30 голов и отдал 23ассиста.

Ранее сообщалось о том, что топ-бомбардир «Барселоны» признался, что хотел покинуть клуб.

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Золотой мяч Кафу Рафинья Диас Мохамед Салах
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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