Бразилия21 апреля 2025, 08:24 | Обновлено 21 апреля 2025, 08:25
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Легенда сборной Бразилии назвал игрока, заслужившего выиграть Золотой мяч
Кафу выделил Рафинью
21 апреля 2025, 08:24 | Обновлено 21 апреля 2025, 08:25
674
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Экс-игрок «Милана», «Ромы» и сборной Бразилии Кафу назвал игрока, который заслужил выиграть «Золотой мяч» в 2025 году:
«У Рафиньи есть серьезный соперник по имени Салах, но мы должны быть честны. Учитывая его показатели и все, что он делает для «Барселоны», он заслуживает «Золотой мяч».
В текущем сезоне Рафинья провел 48 матчей на клубном уровне, забил 30 голов и отдал 23ассиста.
Ранее сообщалось о том, что топ-бомбардир «Барселоны» признался, что хотел покинуть клуб.
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