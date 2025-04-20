Топ-бомбардир Барселоны признался, что хотел покинуть клуб. Кто переубедил?

28-летний вингер «Барселоны» Рафинья Диас, который в текущем сезоне является вторым в списке лучших бомбардиров команды в Ла Лиге после Роберта Левандовски, признался, что еще перед началом сезона всерьез раздумывал над уходом из клуба, а также назвал имя человека, который изменил его позицию.

«Ханси (Ханс-Дитер Флик – главный тренер «Барселоны» – прим. ред.) изменил для меня практически все. Я собирался покинуть клуб еще перед началом сезона, но персона тренера была очень важной для меня, чтобы я остался», – сказал Рафинья.

В текущем сезоне Рафинья забил 15 мячей в 30 поединках Ла Лиге, в том числе оформил дубль накануне в игре с «Сельтой», в которой помог каталонцам вырвать победу в самой концовке (4:3).