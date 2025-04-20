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Испания
20 апреля 2025, 15:53 |
387
0

Топ-бомбардир Барселоны признался, что хотел покинуть клуб. Кто переубедил?

Рафинья Диас заявил, что остался только из-за Ханса-Дитера Флика

20 апреля 2025, 15:53 |
387
0
Топ-бомбардир Барселоны признался, что хотел покинуть клуб. Кто переубедил?
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

28-летний вингер «Барселоны» Рафинья Диас, который в текущем сезоне является вторым в списке лучших бомбардиров команды в Ла Лиге после Роберта Левандовски, признался, что еще перед началом сезона всерьез раздумывал над уходом из клуба, а также назвал имя человека, который изменил его позицию.

«Ханси (Ханс-Дитер Флик – главный тренер «Барселоны» – прим. ред.) изменил для меня практически все. Я собирался покинуть клуб еще перед началом сезона, но персона тренера была очень важной для меня, чтобы я остался», – сказал Рафинья.

В текущем сезоне Рафинья забил 15 мячей в 30 поединках Ла Лиге, в том числе оформил дубль накануне в игре с «Сельтой», в которой помог каталонцам вырвать победу в самой концовке (4:3).

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Рафинья Диас Барселона Ханс-Дитер Флик
Алексей Сливченко Источник: El Nacional
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