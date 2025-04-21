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  4. Нагорняк объяснил, за счет чего его команда переиграла Металлист 1925
Украина. Первая лига
21 апреля 2025, 07:19 |
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Нагорняк объяснил, за счет чего его команда переиграла Металлист 1925

Переломным стал момент с нереализованным харьковчанами пенальти

21 апреля 2025, 07:19 |
190
0
Нагорняк объяснил, за счет чего его команда переиграла Металлист 1925
УАФ. Сергей Нагорняк

В центральном матче 3 тура группы «Чемпионская» Первой лиги футболисты «Эпицентра» получили очередную волевую победу, на этот раз над «Металлистом 1925» со счетом 2:1.

Главный тренер подолян Сергей Нагорняк эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло его подопечным добиться излома.

«По подбору исполнителей, финансовые возможности слобожанцы не имеют равных в Первой лиге. Думаю, что именно это служило для моих подопечных дополнительным стимулом продемонстрировать свои лучшие качества.

Хотя для «Эпицентра» поединок складывался очень тяжело. Первыми пропустили, вскоре гости получили право на пробитие пенальти, но наш вратарь Олег Билык парировал удар. Полагаю, что этот момент стал переломным в поединке. Мы заиграли раскрепощеннее, прибавили в агрессии и еще до перерыва выровняли положение.
Важно, что в отличие под предыдущий поединок с «Полтавой», в котором хозяева изрядно донимали нас в верховых дуэлях, на этот раз благодаря надежной подстраховке «второй этаж» был за нами. Это позволяло не действовать с оглядкой на тыл, а чередовать позиционное наступление с нацеленными передачами за спины защитников гостей. Именно после разыгранной в таком стиле комбинации усилиями Андрея Беженара и Ивана Бендеры вышли вперед.

Но вчера «Эпицентр» прежде всего был сильный командой. Только не спрашивайте, сколько еще подолянам надо набрать очков, чтобы досрочно повыситься в классе. Мы стараемся постепенно приближаться к своей цели, для нас каждый следующий матч как финальный».

В настоящее время «Эпицентр» уверенно лидирует в группе «Чемпионская», набрав 38 очков.

Ранее мы сообщали, что «Металлист 1925» проиграл лидеру и выпал из топ-4 турнира Первой лиги.

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Сергей Нагорняк Эпицентр Каменец-Подольский Металлист 1925 Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Bohum
Виграли завдяки їх тренеру,бо там його немає.Це Скрипник #2.
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