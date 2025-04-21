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  4. Итоги дня и таблица Бундеслиги. Байер потерял очки, Боруссия Д набрала ход
Чемпионат Германии
Санкт-Паули
20.04.2025 20:30 – FT 1 : 1
Байер
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Германия
21 апреля 2025, 14:12 | Обновлено 21 апреля 2025, 14:17
113
1

Итоги дня и таблица Бундеслиги. Байер потерял очки, Боруссия Д набрала ход

Боруссия Д и Боруссия М устроили яркое шоу с 5 голами

21 апреля 2025, 14:12 | Обновлено 21 апреля 2025, 14:17
113
1
Итоги дня и таблица Бундеслиги. Байер потерял очки, Боруссия Д набрала ход
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 20 апреля состоялись матчи 30-го тура чемпионата Германии.

Байер потерял очки в матче с Санкт-Паули, и Бавария близка к чемпионству

Боруссия Д набрала ход, набрав 10 очков в последних 12 матчах, и ведет борьбу за зону еврокубков.

В Германии осталось сыграть 4 тура. Топ-4 команды попадут в Лигу чемпионов (Бавария и Байер уже обеспечили себе место в ЛЧ).

Лидеры: Бавария (72 очка), Байер (64), Айнтрахт (52), РБ Лейпциг (49), Фрайбург (48), Майнц (47), Боруссия Д и Вердер (по 45), Боруссия М (44).

Бундеслига. 30-й тур, 20 апреля

Аугсбург – Айнтрахт Франкфурт – 0:0

Боруссия Д – Боруссия М – 3:2

Голы: Гирасси, 41, Нмеча, 44, Свенссон, 45+4 – Итакура, 24, Штогер 56 (пен)

Санкт-Паули – Байер Леверкузен – 1:1

Голы: Бухальфа, 78 – Шик, 32

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Бавария 30 22 6 2 87 - 29 72
2 Байер 30 18 10 2 64 - 35 64
3 Айнтрахт Ф 30 15 7 8 58 - 42 52
4 РБ Лейпциг 30 13 10 7 48 - 38 49
5 Фрайбург 30 14 6 10 43 - 47 48
6 Майнц 30 13 8 9 48 - 36 47
7 Боруссия Д 30 13 6 11 57 - 47 45
8 Вердер 30 13 6 11 48 - 54 45
9 Боруссия М 30 13 5 12 48 - 46 44
10 Аугсбург 30 11 10 9 33 - 40 43
11 Штутгарт 30 11 8 11 56 - 50 41
12 Вольфсбург 30 10 9 11 53 - 47 39
13 Унион Берлин 30 9 8 13 30 - 44 35
14 Санкт-Паули 30 8 6 16 26 - 36 30
15 Хоффенхайм 30 7 9 14 38 - 55 30
16 Хайденхайм 30 6 4 20 32 - 60 22
17 Бохум 30 5 5 20 29 - 62 20
18 Хольштайн Киль 30 4 7 19 41 - 71 19
Полная таблица

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Карло Бухалфа (Санкт-Паули).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Шик (Байер).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Victor673256ua
Баварія вже може потроху готуватись до святкування чемпіонства. Втратити вісім очок за чотири матчі - це треба дуже постаратися
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