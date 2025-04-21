Итоги дня и таблица Бундеслиги. Байер потерял очки, Боруссия Д набрала ход

Вечером 20 апреля состоялись матчи 30-го тура чемпионата Германии.

Байер потерял очки в матче с Санкт-Паули, и Бавария близка к чемпионству

Боруссия Д набрала ход, набрав 10 очков в последних 12 матчах, и ведет борьбу за зону еврокубков.

В Германии осталось сыграть 4 тура. Топ-4 команды попадут в Лигу чемпионов (Бавария и Байер уже обеспечили себе место в ЛЧ).

Лидеры: Бавария (72 очка), Байер (64), Айнтрахт (52), РБ Лейпциг (49), Фрайбург (48), Майнц (47), Боруссия Д и Вердер (по 45), Боруссия М (44).

Бундеслига. 30-й тур, 20 апреля

Аугсбург – Айнтрахт Франкфурт – 0:0

Боруссия Д – Боруссия М – 3:2

Голы: Гирасси, 41, Нмеча, 44, Свенссон, 45+4 – Итакура, 24, Штогер 56 (пен)

Санкт-Паули – Байер Леверкузен – 1:1

Голы: Бухальфа, 78 – Шик, 32

Турнирная таблица