Итоги дня и таблица Бундеслиги. Байер потерял очки, Боруссия Д набрала ход
Боруссия Д и Боруссия М устроили яркое шоу с 5 голами
Вечером 20 апреля состоялись матчи 30-го тура чемпионата Германии.
Байер потерял очки в матче с Санкт-Паули, и Бавария близка к чемпионству
Боруссия Д набрала ход, набрав 10 очков в последних 12 матчах, и ведет борьбу за зону еврокубков.
В Германии осталось сыграть 4 тура. Топ-4 команды попадут в Лигу чемпионов (Бавария и Байер уже обеспечили себе место в ЛЧ).
Лидеры: Бавария (72 очка), Байер (64), Айнтрахт (52), РБ Лейпциг (49), Фрайбург (48), Майнц (47), Боруссия Д и Вердер (по 45), Боруссия М (44).
Бундеслига. 30-й тур, 20 апреля
Аугсбург – Айнтрахт Франкфурт – 0:0
Боруссия Д – Боруссия М – 3:2
Голы: Гирасси, 41, Нмеча, 44, Свенссон, 45+4 – Итакура, 24, Штогер 56 (пен)
Санкт-Паули – Байер Леверкузен – 1:1
Голы: Бухальфа, 78 – Шик, 32
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Бавария
|30
|22
|6
|2
|87 - 29
|72
|2
|Байер
|30
|18
|10
|2
|64 - 35
|64
|3
|Айнтрахт Ф
|30
|15
|7
|8
|58 - 42
|52
|4
|РБ Лейпциг
|30
|13
|10
|7
|48 - 38
|49
|5
|Фрайбург
|30
|14
|6
|10
|43 - 47
|48
|6
|Майнц
|30
|13
|8
|9
|48 - 36
|47
|7
|Боруссия Д
|30
|13
|6
|11
|57 - 47
|45
|8
|Вердер
|30
|13
|6
|11
|48 - 54
|45
|9
|Боруссия М
|30
|13
|5
|12
|48 - 46
|44
|10
|Аугсбург
|30
|11
|10
|9
|33 - 40
|43
|11
|Штутгарт
|30
|11
|8
|11
|56 - 50
|41
|12
|Вольфсбург
|30
|10
|9
|11
|53 - 47
|39
|13
|Унион Берлин
|30
|9
|8
|13
|30 - 44
|35
|14
|Санкт-Паули
|30
|8
|6
|16
|26 - 36
|30
|15
|Хоффенхайм
|30
|7
|9
|14
|38 - 55
|30
|16
|Хайденхайм
|30
|6
|4
|20
|32 - 60
|22
|17
|Бохум
|30
|5
|5
|20
|29 - 62
|20
|18
|Хольштайн Киль
|30
|4
|7
|19
|41 - 71
|19
События матча
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