ВИДЕО. Итоги дня в Испании. Вильярреал и Севилья сыграли свои матчи вничью
Вечером 20 апреля состоялись матчи 32-го тура чемпионата Испании
Вечером 20 апреля состоялись матчи 32-го тура чемпионата Испании.
Вильярреал и Севилья сыграли свои матчи вничью.
Лидеры: Барселона (73 очка), Реал (69), Атлетико (63), Атлетик Б (57), Вильярреал (52), Бетис (48)
Ла Лига. 32-й тур, 20 апреля
Вальядолид – Осасуна – 2:3
Голы: Моро, 49, Силла, 66 (пен) – Будимир, 9, 60 (пен), Рубен Гарсия, 34
Вильярреал – Реал Сосьедад – 2:2
Голы: Пино, 7, Айосе Перес, 60 – Оярсабаль, 19 (пен), 49
Севилья – Алавес – 1:1
Голы: Пеке, 12 – Кике Гарсия, 45+2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Барселона
|32
|23
|4
|5
|88 - 32
|73
|2
|Реал Мадрид
|32
|21
|6
|5
|65 - 31
|69
|3
|Атлетико Мадрид
|32
|18
|9
|5
|53 - 27
|63
|4
|Атлетик Бильбао
|32
|15
|12
|5
|49 - 26
|57
|5
|Вильярреал
|31
|14
|10
|7
|55 - 42
|52
|6
|Бетис
|31
|13
|9
|9
|42 - 39
|48
|7
|Мальорка
|32
|12
|8
|12
|31 - 37
|44
|8
|Сельта
|32
|12
|7
|13
|47 - 49
|43
|9
|Реал Сосьедад
|32
|12
|6
|14
|32 - 36
|42
|10
|Райо Вальекано
|32
|10
|11
|11
|35 - 39
|41
|11
|Осасуна
|32
|9
|14
|9
|39 - 46
|41
|12
|Хетафе
|32
|10
|9
|13
|31 - 29
|39
|13
|Эспаньол
|31
|10
|8
|13
|34 - 40
|38
|14
|Валенсия
|32
|9
|11
|12
|36 - 48
|38
|15
|Севилья
|32
|9
|10
|13
|35 - 43
|37
|16
|Жирона
|31
|9
|7
|15
|38 - 48
|34
|17
|Лас Пальмас
|32
|8
|8
|16
|38 - 52
|32
|18
|Алавес
|32
|7
|10
|15
|34 - 46
|31
|19
|Леганес
|32
|6
|11
|15
|29 - 48
|29
|20
|Вальядолид
|32
|4
|4
|24
|23 - 76
|16
События матча
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