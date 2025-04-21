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Чемпионат Испании
Севилья
20.04.2025 19:30 – FT 1 : 1
Алавес
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Испания
21 апреля 2025, 03:23 | Обновлено 21 апреля 2025, 03:39
14
0

ВИДЕО. Итоги дня в Испании. Вильярреал и Севилья сыграли свои матчи вничью

Вечером 20 апреля состоялись матчи 32-го тура чемпионата Испании

21 апреля 2025, 03:23 | Обновлено 21 апреля 2025, 03:39
14
0
ВИДЕО. Итоги дня в Испании. Вильярреал и Севилья сыграли свои матчи вничью
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 20 апреля состоялись матчи 32-го тура чемпионата Испании.

Вильярреал и Севилья сыграли свои матчи вничью.

Лидеры: Барселона (73 очка), Реал (69), Атлетико (63), Атлетик Б (57), Вильярреал (52), Бетис (48)

Ла Лига. 32-й тур, 20 апреля

Вальядолид – Осасуна – 2:3

Голы: Моро, 49, Силла, 66 (пен) – Будимир, 9, 60 (пен), Рубен Гарсия, 34

Вильярреал – Реал Сосьедад – 2:2

Голы: Пино, 7, Айосе Перес, 60 – Оярсабаль, 19 (пен), 49

Севилья – Алавес – 1:1

Голы: Пеке, 12 – Кике Гарсия, 45+2

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Барселона 32 23 4 5 88 - 32 73
2 Реал Мадрид 32 21 6 5 65 - 31 69
3 Атлетико Мадрид 32 18 9 5 53 - 27 63
4 Атлетик Бильбао 32 15 12 5 49 - 26 57
5 Вильярреал 31 14 10 7 55 - 42 52
6 Бетис 31 13 9 9 42 - 39 48
7 Мальорка 32 12 8 12 31 - 37 44
8 Сельта 32 12 7 13 47 - 49 43
9 Реал Сосьедад 32 12 6 14 32 - 36 42
10 Райо Вальекано 32 10 11 11 35 - 39 41
11 Осасуна 32 9 14 9 39 - 46 41
12 Хетафе 32 10 9 13 31 - 29 39
13 Эспаньол 31 10 8 13 34 - 40 38
14 Валенсия 32 9 11 12 36 - 48 38
15 Севилья 32 9 10 13 35 - 43 37
16 Жирона 31 9 7 15 38 - 48 34
17 Лас Пальмас 32 8 8 16 38 - 52 32
18 Алавес 32 7 10 15 34 - 46 31
19 Леганес 32 6 11 15 29 - 48 29
20 Вальядолид 32 4 4 24 23 - 76 16
Полная таблица

События матча

45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Кике Гарсия (Алавес).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Пеке Фернандес (Севилья).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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