ФОТО. Бундеслига? Свитолина получила огромный трофей турнира в Руане
20 апреля Элина стала чемпионкой соревнований WTA 250 во Франции
В воскресенье, 20 апреля, первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 18) переиграла Ольгу Данилович (WTA 39) и стала чемпионкой турнира WTA 250 в Руане.
После завершения встречи состоялась церемония награждения, на которой украинке вручили трофей. Затем Элина также сфотографировалась со своим мужем Гаэлем Монфисом и провела фотосессию.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Трофей Руана выглядит огромным, а по своем форме напоминает титул чемпиона Бундеслиги – Серебряную салатницу.
Помимо Данилович, Свитолина в Руане также прошла Жиль Тайхман, Ангелину Калинину, Джессику Бузас Манейро и Елену-Габриэлу Русе.
🏆 WTA 250 Руан. Грунт. Финал
Элина Свитолина – Ольга Данилович – 6:4, 7:6 (10:8)
ФОТО. Бундеслига, или...? Свитолина получила огромный титул турнира в Руане
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Помимо Элины, в основе тысячника в Испании точно выступят Костюк, Ястремская и Калинина
Мирон Богданович считает, что переход в Серию А – был ошибкой