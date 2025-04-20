ФОТО. Бундеслига? Свитолина получила огромный трофей турнира в Руане

В воскресенье, 20 апреля, первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 18) переиграла Ольгу Данилович (WTA 39) и стала чемпионкой турнира WTA 250 в Руане.

После завершения встречи состоялась церемония награждения, на которой украинке вручили трофей. Затем Элина также сфотографировалась со своим мужем Гаэлем Монфисом и провела фотосессию.

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Трофей Руана выглядит огромным, а по своем форме напоминает титул чемпиона Бундеслиги – Серебряную салатницу.

Помимо Данилович, Свитолина в Руане также прошла Жиль Тайхман, Ангелину Калинину, Джессику Бузас Манейро и Елену-Габриэлу Русе.

🏆 WTA 250 Руан. Грунт. Финал

Элина Свитолина – Ольга Данилович – 6:4, 7:6 (10:8)

ФОТО. Бундеслига, или...? Свитолина получила огромный титул турнира в Руане