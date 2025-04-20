Победа Болоньи над Интером, Эмполи без Коваленко сыграл с Венецией
Состоялось 2 матча 33-го тура Серии А
В воскресенье, 20 апреля, состоялось 2 матча Серии А.
«Эмполи» и «Венеция» сыграли в результативную ничью со счетом 2:2. Украинский полузащитник хозяев поля Виктор Коваленко на поле не появился.
«Болонья» вырвала победу в матче с «Интером» благодаря красивому голу Орсолини на 90+4-й минуте.
Теперь у «Интера» и «Наполи» поровну очков. У обеих команд по 71 баллу.
После сыгранных матчей команды расположились на следующих позициях:
- «Интер»: 1-е место, 72 очка
- «Болонья»: 4-е место, 60 очков
- «Венеция»: 18-е место, 25 очков
- «Эмполи»: 19-е место, 25 очков
Серия А. 33-й тур
Эмполи – Венеция – 2:2
Голы: Фаццини, 59, Анжорин, 87 – Ебоа, 67, Бусио, 85
Болонья – Интер – 1:0
Гол: Орсолини, 90+4
Фото матчей:
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