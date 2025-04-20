Победа Болоньи над Интером, Эмполи без Коваленко сыграл с Венецией

В воскресенье, 20 апреля, состоялось 2 матча Серии А.

«Эмполи» и «Венеция» сыграли в результативную ничью со счетом 2:2. Украинский полузащитник хозяев поля Виктор Коваленко на поле не появился.

«Болонья» вырвала победу в матче с «Интером» благодаря красивому голу Орсолини на 90+4-й минуте.

Теперь у «Интера» и «Наполи» поровну очков. У обеих команд по 71 баллу.

После сыгранных матчей команды расположились на следующих позициях:

«Интер»: 1-е место, 72 очка

«Болонья»: 4-е место, 60 очков

«Венеция»: 18-е место, 25 очков

«Эмполи»: 19-е место, 25 очков

Серия А. 33-й тур

Эмполи – Венеция – 2:2

Голы: Фаццини, 59, Анжорин, 87 – Ебоа, 67, Бусио, 85

Болонья – Интер – 1:0

Гол: Орсолини, 90+4

Фото матчей:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.