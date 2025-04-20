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Эмполи
20.04.2025 16:00 – FT 2 : 2
Венеция
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Италия
20 апреля 2025, 20:57 | Обновлено 20 апреля 2025, 21:01
261
1

Победа Болоньи над Интером, Эмполи без Коваленко сыграл с Венецией

Состоялось 2 матча 33-го тура Серии А

20 апреля 2025, 20:57 | Обновлено 20 апреля 2025, 21:01
261
1
Победа Болоньи над Интером, Эмполи без Коваленко сыграл с Венецией
Getty Images/Global Images Ukraine. Риккардо Орсолини

В воскресенье, 20 апреля, состоялось 2 матча Серии А.

«Эмполи» и «Венеция» сыграли в результативную ничью со счетом 2:2. Украинский полузащитник хозяев поля Виктор Коваленко на поле не появился.

«Болонья» вырвала победу в матче с «Интером» благодаря красивому голу Орсолини на 90+4-й минуте.

Теперь у «Интера» и «Наполи» поровну очков. У обеих команд по 71 баллу.

После сыгранных матчей команды расположились на следующих позициях:

  • «Интер»: 1-е место, 72 очка
  • «Болонья»: 4-е место, 60 очков
  • «Венеция»: 18-е место, 25 очков
  • «Эмполи»: 19-е место, 25 очков

Серия А. 33-й тур

Эмполи – Венеция – 2:2

Голы: Фаццини, 59, Анжорин, 87 – Ебоа, 67, Бусио, 85

Болонья – Интер – 1:0

Гол: Орсолини, 90+4

Фото матчей:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

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Серия A чемпионат Италии по футболу Интер Милан Болонья - Интер Болонья Венеция Эмполи Виктор Коваленко Риккардо Орсолини
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Mark4854590
Болонья підсилює інтригу. Наступний матч у Інтера з Ромою. Тож або кінець серії Роми без поразок, або удар по чемпіонським амбіціям Інтера
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