Турнирная таблица АПЛ. Пять претендентов на три оставшихся путевки в ЛЧ

С 19 по 21 апреля состоялись матчи 33-го тура Английской Премьер-лиги.

В уик-энд состоялись 10 матчей очередного тура, которые повлияли на турнирную таблицу АПЛ.

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Ливерпуль вырвал победу у Лестера (1:0) и с 79 очками очень близок к завоеванию титула в АПЛ – нужна еще одна победа в 5 матчах.

Арсенал на выезде разгромил Ипсвич (4:0) и занимает второе место (66 пунктов), опережая на 6 очков Ноттингем Форест, который вечером 21 апреля переиграл Тоттенхэм (2:1).

Очень плотная борьба идет за топ-5, зону Лиги чемпионов. Пять команд находятся в интервале трех очков (одной победы) друг от друга.

Топ-7 АПЛ: Ливерпуль (79), Арсенал (66), Ноттингем Форест (60), Ньюкасл (59), Манчестер Сити (58), Челси, Астон Вилла (по 57).

Лестер (18 очков) и Саутгемптон (11) досрочно вылетели из Английской Премьер-лиги, практически нет шансов на сохранение прописки в АПЛ у Ипсвича (21).

34-й тур АПЛ стартует 22 апреля вечерним матчем между Манчестер Сити и Астон Виллой.

⚽️ Английская Премьер-лига. 33-й тур, 19–21 апреля

19.04. 17:00. Брентфорд – Брайтон – 4:2

– Брайтон – 4:2 19.04. 17:00. Вест Хэм – Саутгемптон – 1:1

19.04. 17:00. Эвертон – Манчестер Сити – 0:2

– 0:2 19.04. 17:00. Кристалл Пэлас – Борнмут – 0:0

19.04. 19:30. Астон Вилла – Ньюкасл – 4:1

– Ньюкасл – 4:1 20.04. 16:00. Ипсвич – Арсенал – 0:4

– 0:4 20.04. 16:00. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон – 0:1

– 0:1 20.04. 16:00. Фулхэм – Челси – 1:2

– 1:2 20.04. 18:30. Лестер – Ливерпуль – 0:1

– 0:1 21.04. 22:00. Тоттенхэм – Ноттингем Форест – 1:2

🏆 Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Ливерпуль 33 24 7 2 75 - 31 79 2 Арсенал 33 18 12 3 61 - 27 66 3 Ноттингем Форест 33 18 6 9 53 - 39 60 4 Ньюкасл 33 18 5 10 62 - 44 59 5 Манчестер Сити 33 17 7 9 64 - 42 58 6 Челси 33 16 9 8 58 - 40 57 7 Астон Вилла 33 16 9 8 53 - 47 57 8 Борнмут 33 13 10 10 52 - 40 49 9 Фулхэм 33 13 9 11 48 - 45 48 10 Брайтон 33 12 12 9 53 - 53 48 11 Брентфорд 33 13 7 13 56 - 50 46 12 Кристал Пэлас 33 11 11 11 41 - 45 44 13 Эвертон 33 8 14 11 34 - 40 38 14 Манчестер Юнайтед 33 10 8 15 38 - 46 38 15 Вулверхэмптон 33 11 5 17 48 - 61 38 16 Тоттенхэм 33 11 4 18 61 - 51 37 17 Вест Хэм 33 9 9 15 37 - 55 36 18 Ипсвич Таун 33 4 9 20 33 - 71 21 19 Лестер 33 4 6 23 27 - 73 18 20 Саутгемптон 33 2 5 26 24 - 78 11 Полная таблица

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