Турнирная таблица АПЛ. Пять претендентов на три оставшихся путевки в ЛЧ
Ливерпуль близок к чемпионству, Арсенал надежно идет вторым
С 19 по 21 апреля состоялись матчи 33-го тура Английской Премьер-лиги.
В уик-энд состоялись 10 матчей очередного тура, которые повлияли на турнирную таблицу АПЛ.
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Ливерпуль вырвал победу у Лестера (1:0) и с 79 очками очень близок к завоеванию титула в АПЛ – нужна еще одна победа в 5 матчах.
Арсенал на выезде разгромил Ипсвич (4:0) и занимает второе место (66 пунктов), опережая на 6 очков Ноттингем Форест, который вечером 21 апреля переиграл Тоттенхэм (2:1).
Очень плотная борьба идет за топ-5, зону Лиги чемпионов. Пять команд находятся в интервале трех очков (одной победы) друг от друга.
Топ-7 АПЛ: Ливерпуль (79), Арсенал (66), Ноттингем Форест (60), Ньюкасл (59), Манчестер Сити (58), Челси, Астон Вилла (по 57).
Лестер (18 очков) и Саутгемптон (11) досрочно вылетели из Английской Премьер-лиги, практически нет шансов на сохранение прописки в АПЛ у Ипсвича (21).
34-й тур АПЛ стартует 22 апреля вечерним матчем между Манчестер Сити и Астон Виллой.
⚽️ Английская Премьер-лига. 33-й тур, 19–21 апреля
- 19.04. 17:00. Брентфорд – Брайтон – 4:2
- 19.04. 17:00. Вест Хэм – Саутгемптон – 1:1
- 19.04. 17:00. Эвертон – Манчестер Сити – 0:2
- 19.04. 17:00. Кристалл Пэлас – Борнмут – 0:0
- 19.04. 19:30. Астон Вилла – Ньюкасл – 4:1
- 20.04. 16:00. Ипсвич – Арсенал – 0:4
- 20.04. 16:00. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон – 0:1
- 20.04. 16:00. Фулхэм – Челси – 1:2
- 20.04. 18:30. Лестер – Ливерпуль – 0:1
- 21.04. 22:00. Тоттенхэм – Ноттингем Форест – 1:2
🏆 Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ливерпуль
|33
|24
|7
|2
|75 - 31
|79
|2
|Арсенал
|33
|18
|12
|3
|61 - 27
|66
|3
|Ноттингем Форест
|33
|18
|6
|9
|53 - 39
|60
|4
|Ньюкасл
|33
|18
|5
|10
|62 - 44
|59
|5
|Манчестер Сити
|33
|17
|7
|9
|64 - 42
|58
|6
|Челси
|33
|16
|9
|8
|58 - 40
|57
|7
|Астон Вилла
|33
|16
|9
|8
|53 - 47
|57
|8
|Борнмут
|33
|13
|10
|10
|52 - 40
|49
|9
|Фулхэм
|33
|13
|9
|11
|48 - 45
|48
|10
|Брайтон
|33
|12
|12
|9
|53 - 53
|48
|11
|Брентфорд
|33
|13
|7
|13
|56 - 50
|46
|12
|Кристал Пэлас
|33
|11
|11
|11
|41 - 45
|44
|13
|Эвертон
|33
|8
|14
|11
|34 - 40
|38
|14
|Манчестер Юнайтед
|33
|10
|8
|15
|38 - 46
|38
|15
|Вулверхэмптон
|33
|11
|5
|17
|48 - 61
|38
|16
|Тоттенхэм
|33
|11
|4
|18
|61 - 51
|37
|17
|Вест Хэм
|33
|9
|9
|15
|37 - 55
|36
|18
|Ипсвич Таун
|33
|4
|9
|20
|33 - 71
|21
|19
|Лестер
|33
|4
|6
|23
|27 - 73
|18
|20
|Саутгемптон
|33
|2
|5
|26
|24 - 78
|11
📊 Инфографика
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