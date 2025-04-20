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Испания
20 апреля 2025, 22:25 | Обновлено 20 апреля 2025, 22:33
2861
1

Две звезды согласились на переход в Реал. Серьезное усиление

В ближайшее время мы можем увидеть Флориана Вирца и Мартина Субименди в мадридском гранде

20 апреля 2025, 22:25 | Обновлено 20 апреля 2025, 22:33
2861
1
Две звезды согласились на переход в Реал. Серьезное усиление
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

Мадридский «Реал» заинтересован в подписании немецкого полузащитника леверкузенского «Байера» Флориана Вирца и испанского полузащитника «Реал Сосьедад» Мартина Субименди, сообщает Defensa Central.

По информации источника, представителя этих футболистов дали добро на переход игроков в мадридский гранд. В Мадриде понимают, что оба футболиста отдают предпочтение их клубу, но пока что не знают, когда начнут полноценную работу по подписанию контрактов.

Ранее сообщалось о том, что Анчелотти обратился к двум звездам «Реала».

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Флориан Вирц Реал Мадрид Мартин Субименди Байер Реал Сосьедад трансферы трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: DefensaCentral
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Gargantua81
плюс Трент.
но я очень сомневаюсь, что Субименди потянет Реал.
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