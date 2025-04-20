Две звезды согласились на переход в Реал. Серьезное усиление
В ближайшее время мы можем увидеть Флориана Вирца и Мартина Субименди в мадридском гранде
Мадридский «Реал» заинтересован в подписании немецкого полузащитника леверкузенского «Байера» Флориана Вирца и испанского полузащитника «Реал Сосьедад» Мартина Субименди, сообщает Defensa Central.
По информации источника, представителя этих футболистов дали добро на переход игроков в мадридский гранд. В Мадриде понимают, что оба футболиста отдают предпочтение их клубу, но пока что не знают, когда начнут полноценную работу по подписанию контрактов.
Ранее сообщалось о том, что Анчелотти обратился к двум звездам «Реала».
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но я очень сомневаюсь, что Субименди потянет Реал.