Две звезды согласились на переход в Реал. Серьезное усиление

Мадридский «Реал» заинтересован в подписании немецкого полузащитника леверкузенского «Байера» Флориана Вирца и испанского полузащитника «Реал Сосьедад» Мартина Субименди, сообщает Defensa Central.

По информации источника, представителя этих футболистов дали добро на переход игроков в мадридский гранд. В Мадриде понимают, что оба футболиста отдают предпочтение их клубу, но пока что не знают, когда начнут полноценную работу по подписанию контрактов.

Ранее сообщалось о том, что Анчелотти обратился к двум звездам «Реала».