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  4. Анчелотти обратился к двум звездам Реала. Предупредил об угрозе
Испания
20 апреля 2025, 18:35 |
1111
0

Анчелотти обратился к двум звездам Реала. Предупредил об угрозе

Родриго и Винисиус должны делать как можно меньше ошибок

20 апреля 2025, 18:35 |
1111
0
Анчелотти обратился к двум звездам Реала. Предупредил об угрозе
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

В воскресенье, 20 апреля, в 22:00 состоится матч 32-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Атлетик».

Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Накануне игры главный тренер сливочных Карло Анчелотти обратился к звездным бразильским вингерам Винисиусу Жуниору и Родриго:

«Сегодня вас будут освистывать за любую мелочь. Людям очень больно из-за вылета из Лиги чемпионов, поэтому мы не можем дать им причины свистеть из-за нашей игры».

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Атлетик Бильбао чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Реал - Атлетик Карло Анчелотти Винисиус Жуниор Родриго Гоес фанаты болельщики зрители
Дмитрий Вус Источник: DefensaCentral
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