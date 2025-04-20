Анчелотти обратился к двум звездам Реала. Предупредил об угрозе

В воскресенье, 20 апреля, в 22:00 состоится матч 32-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Атлетик».

Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в Мадриде.

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Накануне игры главный тренер сливочных Карло Анчелотти обратился к звездным бразильским вингерам Винисиусу Жуниору и Родриго:

«Сегодня вас будут освистывать за любую мелочь. Людям очень больно из-за вылета из Лиги чемпионов, поэтому мы не можем дать им причины свистеть из-за нашей игры».