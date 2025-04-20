Плюс еще два игрока. Черноморец охватила эпидемия травм

И без того переполненный лазарет одесского «Черноморца» увеличился еще на двух пациентов.

По информации Sport.ua, ими стали полузащитники Магомед Кратов и Игорь Когут, у которых мышечные повреждения. Эти футболисты увеличили количество «моряков», которые находятся на больничном.

Как уже сообщалось ранее, в этот список входят вратарь Артур Рудько, защитники Виталий Ермаков, Даниил Удод, полузащитники - словенец Йон Шпорн, бразилец Жоао Нету, Артем Присяжнюк и нападающий Денис Безбородько.

Кроме вышеназванных футболистов из-за перебора желтых карточек в сегодняшнем матче не сыграет и Ярослав Кисель.

Ранее мы сообщали, что перед матчем с «Вересом» у «Черноморца» возникли серьезные кадровые проблемы.