Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Плюс еще два игрока. Черноморец охватила эпидемия травм
Украина. Премьер лига
20 апреля 2025, 17:55 |
361
0

Плюс еще два игрока. Черноморец охватила эпидемия травм

Кадровые проблемы во всех звеньях

20 апреля 2025, 17:55 |
361
0
Плюс еще два игрока. Черноморец охватила эпидемия травм
ФК Черноморец. Магомед Кратов

И без того переполненный лазарет одесского «Черноморца» увеличился еще на двух пациентов.

По информации Sport.ua, ими стали полузащитники Магомед Кратов и Игорь Когут, у которых мышечные повреждения. Эти футболисты увеличили количество «моряков», которые находятся на больничном.

Как уже сообщалось ранее, в этот список входят вратарь Артур Рудько, защитники Виталий Ермаков, Даниил Удод, полузащитники - словенец Йон Шпорн, бразилец Жоао Нету, Артем Присяжнюк и нападающий Денис Безбородько.

Кроме вышеназванных футболистов из-за перебора желтых карточек в сегодняшнем матче не сыграет и Ярослав Кисель.

Ранее мы сообщали, что перед матчем с «Вересом» у «Черноморца» возникли серьезные кадровые проблемы.

По теме:
ВИДЕО. Верес сразу после перерыва сравнял счет в матче против Черноморца
Верес – Черноморец. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Верес и Черноморец оригинально разыграли мяч и стороны
инсайд чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Черноморец Одесса Верес Ровно Верес - Черноморец травма Магомед Кратов Игорь Когут
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Интрига угасла окончательно. Шахтер потерпел поражение от Колоса
Футбол | 19 апреля 2025, 20:08 440
Интрига угасла окончательно. Шахтер потерпел поражение от Колоса
Интрига угасла окончательно. Шахтер потерпел поражение от Колоса

Команде Пушича теперь уже почти ничего не поможет в чемпионской гонке

ВИДЕО. Алиев, ранее задержанный полицией, показал, как празднует Пасху
Футбол | 20 апреля 2025, 16:42 2
ВИДЕО. Алиев, ранее задержанный полицией, показал, как празднует Пасху
ВИДЕО. Алиев, ранее задержанный полицией, показал, как празднует Пасху

Бывший футболист «Динамо» накрыл большой стол

Пушич назвал главного виновника сенсационного фиаско Шахтера в УПЛ
Футбол | 19.04.2025, 22:09
Пушич назвал главного виновника сенсационного фиаско Шахтера в УПЛ
Пушич назвал главного виновника сенсационного фиаско Шахтера в УПЛ
Остапенко разобрала Александрову и стала первой финалисткой Штутгарта
Теннис | 20.04.2025, 15:38
Остапенко разобрала Александрову и стала первой финалисткой Штутгарта
Остапенко разобрала Александрову и стала первой финалисткой Штутгарта
Пушич прокомменировал катастрофу Шахтера в матче УПЛ
Футбол | 19.04.2025, 20:58
Пушич прокомменировал катастрофу Шахтера в матче УПЛ
Пушич прокомменировал катастрофу Шахтера в матче УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В команде Усика назвали следующего соперника Дюбуа. Это не Александр
В команде Усика назвали следующего соперника Дюбуа. Это не Александр
19.04.2025, 09:04 1
Бокс
Неожиданный вариант. Легендарный тренер хочет подписать Мудрика
Неожиданный вариант. Легендарный тренер хочет подписать Мудрика
20.04.2025, 12:07 11
Футбол
Маркевич назвал главную ошибку, которую Довбик совершил в своей жизни
Маркевич назвал главную ошибку, которую Довбик совершил в своей жизни
20.04.2025, 08:31 8
Футбол
Известный супертяж: «У Усика нет удара, это как какие-то пощечины»
Известный супертяж: «У Усика нет удара, это как какие-то пощечины»
19.04.2025, 08:24 4
Бокс
Очередной конфликт в Динамо. Игроки не могли решить, кто пробьет пенальти
Очередной конфликт в Динамо. Игроки не могли решить, кто пробьет пенальти
18.04.2025, 21:27 13
Футбол
Анчелотти выбрал вратаря на следующий матч Реала в Ла Лиге
Анчелотти выбрал вратаря на следующий матч Реала в Ла Лиге
19.04.2025, 22:45
Футбол
ВИДЕО. Лицо и реакция Милевского на супергол Ярмоленко
ВИДЕО. Лицо и реакция Милевского на супергол Ярмоленко
18.04.2025, 19:24
Футбол
Эффектное возвращение. Гвоздик нокаутировал американца в третьем раунде
Эффектное возвращение. Гвоздик нокаутировал американца в третьем раунде
20.04.2025, 01:02 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем