Минус 7 футболистов. Перед матчем с Вересом у Черноморца серьезные проблемы

Сегодня поездом Одесса – Ковель «Черноморец» прибыл в Ровно, где завтра его ждет матч 25-го тура с «Вересом».

Перед этой игрой тренерский штаб «моряков» во главе с Александром Кучером не обошелся без проблем кадрового характера. Как стало известно Sport.ua, кроме Артема Присяжнюка и до сих пор восстанавливающихся после операции бразильца Жоао Нету из-за повреждений разного характера не смогут принять участие в поединке еще пятеро футболистов. В этот список входят вратарь Артур Рудько, защитники Виталий Ермаков, Даниил Удод, словенский полузащитник Йон Шпорн и нападающий Денис Безбородько.

Не сыграет против «Вереса» и универсал Ярослав Кисиль. Причина его отсутствия связана с дисциплинарными санкциями: в предыдущем матче с киевской Оболонью он получил четвертого горчичника и вынужден пропускать очередную игру.

На сегодняшний день «Черноморец» занимает предпоследнюю, 15-ю строчку в турнирной таблице. В его активе 18 очков. «Верес» сейчас на седьмой позиции, имея в активе 32 очка.

Ранее мы сообщали, что легионер «Вереса» пропустит матч против «Черноморца».