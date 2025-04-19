Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Минус 7 футболистов. Перед матчем с Вересом у Черноморца серьезные проблемы
Украина. Премьер лига
19 апреля 2025, 23:34 |
554
0

Минус 7 футболистов. Перед матчем с Вересом у Черноморца серьезные проблемы

«Морякам» в Ровно может быть тяжело

19 апреля 2025, 23:34 |
554
0
Минус 7 футболистов. Перед матчем с Вересом у Черноморца серьезные проблемы
ФК Черноморец

Сегодня поездом Одесса – Ковель «Черноморец» прибыл в Ровно, где завтра его ждет матч 25-го тура с «Вересом».

Перед этой игрой тренерский штаб «моряков» во главе с Александром Кучером не обошелся без проблем кадрового характера. Как стало известно Sport.ua, кроме Артема Присяжнюка и до сих пор восстанавливающихся после операции бразильца Жоао Нету из-за повреждений разного характера не смогут принять участие в поединке еще пятеро футболистов. В этот список входят вратарь Артур Рудько, защитники Виталий Ермаков, Даниил Удод, словенский полузащитник Йон Шпорн и нападающий Денис Безбородько.

Не сыграет против «Вереса» и универсал Ярослав Кисиль. Причина его отсутствия связана с дисциплинарными санкциями: в предыдущем матче с киевской Оболонью он получил четвертого горчичника и вынужден пропускать очередную игру.

На сегодняшний день «Черноморец» занимает предпоследнюю, 15-ю строчку в турнирной таблице. В его активе 18 очков. «Верес» сейчас на седьмой позиции, имея в активе 32 очка.

Ранее мы сообщали, что легионер «Вереса» пропустит матч против «Черноморца».

По теме:
Шахтер повторил свой антирекорд в чемпионатах Украины
Верес – Черноморец. Текстовая трансляция матча
Ингулец – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Черноморец Одесса Верес Ровно Верес - Черноморец чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Артем Присяжнюк Жоао Нето Артур Рудько Виталий Ермаков Даниил Удод Йон Шпорн Денис Безбородько травма инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Это офсайд или нет? У Шахтера забрали гол в матче УПЛ
Футбол | 19 апреля 2025, 19:45 15
ФОТО. Это офсайд или нет? У Шахтера забрали гол в матче УПЛ
ФОТО. Это офсайд или нет? У Шахтера забрали гол в матче УПЛ

Судьи смотрели момент больше 10 минут

Рейтинг Золотого мяча 2025 после фиаско Реала в ЛЧ. Сменился лидер!
Футбол | 19 апреля 2025, 07:47 5
Рейтинг Золотого мяча 2025 после фиаско Реала в ЛЧ. Сменился лидер!
Рейтинг Золотого мяча 2025 после фиаско Реала в ЛЧ. Сменился лидер!

Возглавил рейтинг Рафинья Диас

СУРКИС: «Мы будем приглашать легионеров. Будет другой футбол»
Футбол | 19.04.2025, 09:57
СУРКИС: «Мы будем приглашать легионеров. Будет другой футбол»
СУРКИС: «Мы будем приглашать легионеров. Будет другой футбол»
С голом Сидорчука. Стандард сыграл вничью с Вестерло
Футбол | 20.04.2025, 00:19
С голом Сидорчука. Стандард сыграл вничью с Вестерло
С голом Сидорчука. Стандард сыграл вничью с Вестерло
Какой Металлист настоящий? Маркевич ответил Судакову о харьковских клубах
Футбол | 19.04.2025, 11:11
Какой Металлист настоящий? Маркевич ответил Судакову о харьковских клубах
Какой Металлист настоящий? Маркевич ответил Судакову о харьковских клубах
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Двукратный чемпион мира: «Он побьет Усика, и тот уйдет на пенсию»
Двукратный чемпион мира: «Он побьет Усика, и тот уйдет на пенсию»
18.04.2025, 02:52 1
Бокс
ВИДЕО. Лицо и реакция Милевского на супергол Ярмоленко
ВИДЕО. Лицо и реакция Милевского на супергол Ярмоленко
18.04.2025, 19:24
Футбол
Майк ТАЙСОН: «У него был самый сильный удар в истории бокса»
Майк ТАЙСОН: «У него был самый сильный удар в истории бокса»
19.04.2025, 00:41 1
Бокс
Лионель МЕССИ: «Гвардиола из другого мира. Он навредил футболу»
Лионель МЕССИ: «Гвардиола из другого мира. Он навредил футболу»
18.04.2025, 15:59 4
Футбол
Первый полуфинал в 2025 году. Свитолина разобралась с испанкой в Руане
Первый полуфинал в 2025 году. Свитолина разобралась с испанкой в Руане
18.04.2025, 21:59 10
Теннис
ФОТО. Жена футболиста Реала вошла в список Forbes. Она – топ
ФОТО. Жена футболиста Реала вошла в список Forbes. Она – топ
18.04.2025, 00:51 5
Футбол
Перес после поражения Реала от Арсенала решил сделать трансфер
Перес после поражения Реала от Арсенала решил сделать трансфер
18.04.2025, 08:30 3
Футбол
«Я затяну Усика в глубокие воды и...» Супертяжеловес пригрозил Александру
«Я затяну Усика в глубокие воды и...» Супертяжеловес пригрозил Александру
18.04.2025, 07:48 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем