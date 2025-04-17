Украина. Премьер лига17 апреля 2025, 12:49 |
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Легионер Вереса пропустит матч против Черноморца. Все из-за регламента УПЛ
У Георгия Куции перебор желтых карточек
17 апреля 2025, 12:49 |
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Грузинский легионер «Вереса» Гиорги Куция пропустит матч Украинской Премьер-лиги против одесского«Черноморца» в 25 туре Украинской Премьер-лиги.
По информации пресс-службы «волков», грузинский полузащитник пропустит матч против «моряков» из-за перебора желтых карточек.
В нынешнем сезоне Гиорги Куция сыграл за Верес 20 матчей во всех турнирах и записал на свой счет одну результативную передачу.
Матч Верес – Черноморец состоится на стадионе Авангард в Ровно в воскресенье, 20 апреля, и начнется в 18:00.
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