Стала известна соперница Остапенко в финале турнира WTA 500 в Штутгарте

Латвийская теннисистка Алена Остапенко (WTA 24) узнала соперницу в финале грунтового турнира WTA 500 в Штутгарте, Германия.

В решающем поединке латвийка встретится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко, которая прошла Жасмин Паолини (Италия, WTA 6) в двух сетах за 1 час и 37 минут.

WTA 500 Штутгарт. Грунт. 1/2 финала

Арина Соболенко [1] – Жасмин Паолини (Италия) [5] – 7:5, 6:4

Во второй партии Жасмин упустила преимущество со счета 3:0.

Это была седьмая встреча соперниц. Соболенко добыла пятую победу.

Остапенко и Соболенко ранее трижды играли между собой. Все очные противостояния остались за Ариной.

Финал в Штутгарте состоится в понедельник, 21 апреля. Остапенко в своем полуфинальном поединке выбила Екатерину Александрову.

Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини и Арина Соболенко

Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини

Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко