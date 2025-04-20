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WTA
20 апреля 2025, 17:47 | Обновлено 20 апреля 2025, 19:18
1509
3

Стала известна соперница Остапенко в финале турнира WTA 500 в Штутгарте

Алена сыграет против Арины Соболенко, которая в полуфинале прошла Жасмин Паолини

20 апреля 2025, 17:47 | Обновлено 20 апреля 2025, 19:18
1509
3
Стала известна соперница Остапенко в финале турнира WTA 500 в Штутгарте
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Латвийская теннисистка Алена Остапенко (WTA 24) узнала соперницу в финале грунтового турнира WTA 500 в Штутгарте, Германия.

В решающем поединке латвийка встретится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко, которая прошла Жасмин Паолини (Италия, WTA 6) в двух сетах за 1 час и 37 минут.

WTA 500 Штутгарт. Грунт. 1/2 финала

Арина Соболенко [1] – Жасмин Паолини (Италия) [5] – 7:5, 6:4

Во второй партии Жасмин упустила преимущество со счета 3:0.

Это была седьмая встреча соперниц. Соболенко добыла пятую победу.

Остапенко и Соболенко ранее трижды играли между собой. Все очные противостояния остались за Ариной.

Финал в Штутгарте состоится в понедельник, 21 апреля. Остапенко в своем полуфинальном поединке выбила Екатерину Александрову.

Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини и Арина Соболенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини
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Арина Соболенко Жасмин Паолини WTA Штутгарт Алена Остапенко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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SosokDayany
Буде тяжко латвійці проти чоловіка в фіналі.
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+3
Muskrat2
Пройшов.
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0
KirTheKing
буду вболівати за тебе в фіналі, картопляний карапуз голова із вати !!
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-3
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