Стала известна соперница Остапенко в финале турнира WTA 500 в Штутгарте
Алена сыграет против Арины Соболенко, которая в полуфинале прошла Жасмин Паолини
Латвийская теннисистка Алена Остапенко (WTA 24) узнала соперницу в финале грунтового турнира WTA 500 в Штутгарте, Германия.
В решающем поединке латвийка встретится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко, которая прошла Жасмин Паолини (Италия, WTA 6) в двух сетах за 1 час и 37 минут.
WTA 500 Штутгарт. Грунт. 1/2 финала
Арина Соболенко [1] – Жасмин Паолини (Италия) [5] – 7:5, 6:4
Во второй партии Жасмин упустила преимущество со счета 3:0.
Это была седьмая встреча соперниц. Соболенко добыла пятую победу.
Остапенко и Соболенко ранее трижды играли между собой. Все очные противостояния остались за Ариной.
Финал в Штутгарте состоится в понедельник, 21 апреля. Остапенко в своем полуфинальном поединке выбила Екатерину Александрову.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Михаил прокомментировал сообщение в Инстаграме «Челси»
Команде Пушича теперь уже почти ничего не поможет в чемпионской гонке