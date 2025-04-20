Остапенко разобрала Александрову и стала первой финалисткой Штутгарта

Латвийская теннисистка Алена Остапенко (WTA 24) вышла в финал грунтового турнира WTA 500 в Штутгарте, Германия.

В полуфинале латвийка в двух сетах переиграла «нейтралку» Екатерину Александрову (WTA 22) за 1 час и 31 минуту.

WTA 500 Штутгарт. Грунт. 1/2 финала

Екатерина Александрова – Алена Остапенко (Латвия) – 4:6, 4:6

Это была 11-я встреча соперниц. Остапенко одержала шестую победу.

В финале Алена сыграет либо против Арины Соболенко, либо против Жасмин Паолини.

Остапенко проведет 18-й финал в карьере и поборется за девятый трофей. В 2025 году она уступила Аманде Анисимовой в решающем поединке тысячника в Дохе.

Помимо Александровой, Остапенко в Штутгарте также прошла Даяну Ястремскую, Эмму Наварро и Игу Свентек.

Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко

Getty Images/Global Images Ukraine. Екатерина Александрова

Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко

Getty Images/Global Images Ukraine. Екатерина Александрова