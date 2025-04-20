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  4. Остапенко разобрала Александрову и стала первой финалисткой Штутгарта
WTA
20 апреля 2025, 15:38 | Обновлено 20 апреля 2025, 15:41
588
4

Остапенко разобрала Александрову и стала первой финалисткой Штутгарта

Алена в двух сетах переиграла Екатерину на пятисотнике в Германии

20 апреля 2025, 15:38 | Обновлено 20 апреля 2025, 15:41
588
4
Остапенко разобрала Александрову и стала первой финалисткой Штутгарта
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко

Латвийская теннисистка Алена Остапенко (WTA 24) вышла в финал грунтового турнира WTA 500 в Штутгарте, Германия.

В полуфинале латвийка в двух сетах переиграла «нейтралку» Екатерину Александрову (WTA 22) за 1 час и 31 минуту.

WTA 500 Штутгарт. Грунт. 1/2 финала

Екатерина Александрова – Алена Остапенко (Латвия) – 4:6, 4:6

Это была 11-я встреча соперниц. Остапенко одержала шестую победу.

В финале Алена сыграет либо против Арины Соболенко, либо против Жасмин Паолини.

Остапенко проведет 18-й финал в карьере и поборется за девятый трофей. В 2025 году она уступила Аманде Анисимовой в решающем поединке тысячника в Дохе.

Помимо Александровой, Остапенко в Штутгарте также прошла Даяну Ястремскую, Эмму Наварро и Игу Свентек.

Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Екатерина Александрова
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Екатерина Александрова
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко
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Алена Остапенко Екатерина Александрова WTA Штутгарт
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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Олександр Науменко
Браво Олена! Залишився ще один непотріб.
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+5
Sashamar
Jelena 
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+1
Ukropsalo
Сегодня побеждают только русскоязичные. И это великолепно!) 
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-1
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