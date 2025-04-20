Остапенко разобрала Александрову и стала первой финалисткой Штутгарта
Алена в двух сетах переиграла Екатерину на пятисотнике в Германии
Латвийская теннисистка Алена Остапенко (WTA 24) вышла в финал грунтового турнира WTA 500 в Штутгарте, Германия.
В полуфинале латвийка в двух сетах переиграла «нейтралку» Екатерину Александрову (WTA 22) за 1 час и 31 минуту.
WTA 500 Штутгарт. Грунт. 1/2 финала
Екатерина Александрова – Алена Остапенко (Латвия) – 4:6, 4:6
Это была 11-я встреча соперниц. Остапенко одержала шестую победу.
В финале Алена сыграет либо против Арины Соболенко, либо против Жасмин Паолини.
Остапенко проведет 18-й финал в карьере и поборется за девятый трофей. В 2025 году она уступила Аманде Анисимовой в решающем поединке тысячника в Дохе.
Помимо Александровой, Остапенко в Штутгарте также прошла Даяну Ястремскую, Эмму Наварро и Игу Свентек.
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