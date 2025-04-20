Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Лунин в своем Instagram показал, как красит яйца на Пасху
Испания
20 апреля 2025, 18:24 |
543
1

ВИДЕО. Лунин в своем Instagram показал, как красит яйца на Пасху

Украинец проводит праздник в кругу семьи

20 апреля 2025, 18:24 |
543
1
ВИДЕО. Лунин в своем Instagram показал, как красит яйца на Пасху
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин в своем Instagram показал, как проводит Пасху.

26-летни футболист испанского гранда и сборной Украины на видео показал, как красит пасхальные яйца вместе со своим трехлетним сыном.

В текущем сезоне Андрей Лунин провел 12 матчей на клубном уровне, из которых 5 – сухие, пропустил 19 голов. Голкипер недавно восстановился от травмы и уже сегодня может выйти на матч 33-го тура Ла Лиги с «Атлетиком» Бильбао»

Ранее сообщалось о том, что Анчелотти выбрал вратаря на следующий матч «Реала» в Ла Лиге.

По теме:
Анчелотти обратился к двум звездам Реала. Предупредил об угрозе
ВИДЕО. Алиев, ранее задержанный полицией, показал, как празднует Пасху
Реал Мадрид – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Андрей Лунин Реал Мадрид lifestyle видео Instagram
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эффектное возвращение. Гвоздик нокаутировал американца в третьем раунде
Бокс | 20 апреля 2025, 01:02 6
Эффектное возвращение. Гвоздик нокаутировал американца в третьем раунде
Эффектное возвращение. Гвоздик нокаутировал американца в третьем раунде

Александр одержал 21 победу на профи-ринге

Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Динамо и фиаско Шахтера
Футбол | 20 апреля 2025, 06:23 29
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Динамо и фиаско Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Динамо и фиаско Шахтера

Киевская команда близка к чемпионству, Александрия отстает на 6 очков

Угрожающая стабильность. Заря в меньшинстве получила разгром и от Кривбасса
Футбол | 20.04.2025, 15:01
Угрожающая стабильность. Заря в меньшинстве получила разгром и от Кривбасса
Угрожающая стабильность. Заря в меньшинстве получила разгром и от Кривбасса
Анчелотти выбрал вратаря на следующий матч Реала в Ла Лиге
Футбол | 19.04.2025, 22:45
Анчелотти выбрал вратаря на следующий матч Реала в Ла Лиге
Анчелотти выбрал вратаря на следующий матч Реала в Ла Лиге
Игра на результат. Ингулец и ЛНЗ в Александрии сыграли вничью
Футбол | 20.04.2025, 17:24
Игра на результат. Ингулец и ЛНЗ в Александрии сыграли вничью
Игра на результат. Ингулец и ЛНЗ в Александрии сыграли вничью
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
GloryUkraine
Заголовок вогонь.
 Навіть відео непотрібне. Достатньо уявити як Лунін фарбує яйця.
😂😂😂
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ронни О'САЛЛИВАН: «Это очень страшно. Я потерял инстинкты в игре»
Ронни О'САЛЛИВАН: «Это очень страшно. Я потерял инстинкты в игре»
20.04.2025, 08:49
Снукер
ВИДЕО. Лицо и реакция Милевского на супергол Ярмоленко
ВИДЕО. Лицо и реакция Милевского на супергол Ярмоленко
18.04.2025, 19:24
Футбол
Проклятие Крусибла сработало. Чемпион мира драматично вылетел в 1-м раунде
Проклятие Крусибла сработало. Чемпион мира драматично вылетел в 1-м раунде
20.04.2025, 01:15 2
Снукер
Пушич назвал главного виновника сенсационного фиаско Шахтера в УПЛ
Пушич назвал главного виновника сенсационного фиаско Шахтера в УПЛ
19.04.2025, 22:09 12
Футбол
Известный супертяж: «У Усика нет удара, это как какие-то пощечины»
Известный супертяж: «У Усика нет удара, это как какие-то пощечины»
19.04.2025, 08:24 4
Бокс
Пушич прокомменировал катастрофу Шахтера в матче УПЛ
Пушич прокомменировал катастрофу Шахтера в матче УПЛ
19.04.2025, 20:58 31
Футбол
Очередной конфликт в Динамо. Игроки не могли решить, кто пробьет пенальти
Очередной конфликт в Динамо. Игроки не могли решить, кто пробьет пенальти
18.04.2025, 21:27 13
Футбол
Мудрик впервые за долгое время нарушил молчание и засветился в соцсетях
Мудрик впервые за долгое время нарушил молчание и засветился в соцсетях
20.04.2025, 08:51 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем