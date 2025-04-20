ВИДЕО. Лунин в своем Instagram показал, как красит яйца на Пасху

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин в своем Instagram показал, как проводит Пасху.

26-летни футболист испанского гранда и сборной Украины на видео показал, как красит пасхальные яйца вместе со своим трехлетним сыном.

В текущем сезоне Андрей Лунин провел 12 матчей на клубном уровне, из которых 5 – сухие, пропустил 19 голов. Голкипер недавно восстановился от травмы и уже сегодня может выйти на матч 33-го тура Ла Лиги с «Атлетиком» Бильбао»

Ранее сообщалось о том, что Анчелотти выбрал вратаря на следующий матч «Реала» в Ла Лиге.