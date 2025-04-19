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Испания
19 апреля 2025, 22:45 | Обновлено 19 апреля 2025, 23:16
923
0

Анчелотти выбрал вратаря на следующий матч Реала в Ла Лиге

Карло доверится Куртуа несмотря на то, что Лунин вернулся в заявку

19 апреля 2025, 22:45 | Обновлено 19 апреля 2025, 23:16
923
0
Анчелотти выбрал вратаря на следующий матч Реала в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

В воскресенье, 20 апреля, состоится матч 32-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Атлетик».

Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин восстановился от травмы и попал в заявку «сливочных» на этот матч. Однако по информации портала Marca, наставник «бланкос» Карло Анчелотти выпустит в стартовом составе этого матча бельгийца Тибо Куртуа.

Лунин отсутствовал в заявке «Реала» три матча.

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Карло Анчелотти Атлетик Бильбао чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал - Атлетик Тибо Куртуа
Дмитрий Олейник Источник: Marca
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