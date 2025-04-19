Анчелотти выбрал вратаря на следующий матч Реала в Ла Лиге
Карло доверится Куртуа несмотря на то, что Лунин вернулся в заявку
В воскресенье, 20 апреля, состоится матч 32-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Атлетик».
Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в Мадриде.
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Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин восстановился от травмы и попал в заявку «сливочных» на этот матч. Однако по информации портала Marca, наставник «бланкос» Карло Анчелотти выпустит в стартовом составе этого матча бельгийца Тибо Куртуа.
Лунин отсутствовал в заявке «Реала» три матча.
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