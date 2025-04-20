Сыграет ли Ракицкий? Названы стартовые составы на матч Вереса и Черноморца
20 апреля в 18:00 состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25
20 апреля в 18:00 состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
«Верес» принимает одесский Черноморец на домашней арене «Авангард» в Ровно.
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Главным арбитром поединка будет работать судья Олег Когут из Тернополя.
Обе команды набрали одинаковое количество очков. Верес и Заря в УПЛ с 32 очками делят 7–8 позицию.
Звездный новичок Черноморца Ярослав Ракицкий заявлен в основном составе моряков.
Названы стартовые составы на матч Вереса и Черноморца
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