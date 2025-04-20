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Украина. Премьер лига
20 апреля 2025, 17:23 | Обновлено 20 апреля 2025, 17:27
353
0

Сыграет ли Ракицкий? Названы стартовые составы на матч Вереса и Черноморца

20 апреля в 18:00 состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25

20 апреля 2025, 17:23 | Обновлено 20 апреля 2025, 17:27
353
0
Сыграет ли Ракицкий? Названы стартовые составы на матч Вереса и Черноморца
ФК Черноморец

20 апреля в 18:00 состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

«Верес» принимает одесский Черноморец на домашней арене «Авангард» в Ровно.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром поединка будет работать судья Олег Когут из Тернополя.

Обе команды набрали одинаковое количество очков. Верес и Заря в УПЛ с 32 очками делят 7–8 позицию.

Звездный новичок Черноморца Ярослав Ракицкий заявлен в основном составе моряков.

Названы стартовые составы на матч Вереса и Черноморца

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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Черноморец стартовые составы Ярослав Ракицкий
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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