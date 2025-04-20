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Премьер-лига
Верес
20.04.2025 18:00 - : -
Черноморец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
20 апреля 2025, 13:16 | Обновлено 20 апреля 2025, 13:36
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0

Верес – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 20 апреля в 18:00 матч 25-го тура чемпионата Украины

20 апреля 2025, 13:16 | Обновлено 20 апреля 2025, 13:36
30
0
Верес – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Верес Ровно

20 апреля в 18:00 состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

«Верес» принимает одесский Черноморец на домашней арене «Авангард» в Ровно.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром поединка будет работать судья Олег Когут из Тернополя.

Обе команды набрали одинаковое количество очков. Верес и Заря в УПЛ с 32 очками делят 7–8 позицию.

Верес – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится телеканалом УПЛ-ТБ, который доступен на платформе MEGOGO.

Верес - Черноморец
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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