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ITF
20 апреля 2025, 14:50 | Обновлено 20 апреля 2025, 14:56
287
0

Украинский теннисист не сумел выиграть второй трофей в апреле

Алексей Крутых уступил в трех сетах Алексу Молчану из Словакии

20 апреля 2025, 14:50 | Обновлено 20 апреля 2025, 14:56
287
0
Украинский теннисист не сумел выиграть второй трофей в апреле
Instagram. Алексей Крутых

Украинский теннисист Алексей Крутых (ATP 475) потерпел поражение в финале грунтового турнира ITF М15 в Анталье (Турция).

В поединке за трофей 25-летний украинец уступил в трех сетах Алексу Молчану (ATP 644) из Словакии. Алексей, проиграв первый сет, уверенно реабилитировался во втором. На экваторе решающего сета Крутых вел 4:3, но не сумел удержать победный счет. Теннисисты провели на корте 2 часа и 9 минут. Это была их первая встреча.

ITF М15 Анталья. Грунт. Финал

Алексей Крутых (Украина) – Алекс Молчан (Словакия) – 1:6, 6:3, 4:6

Для Алексея это был второй финал на турнирах в Анталье в этом месяце. 6 апреля украинец взял титул на турнире ITF М25, переиграв Сергея Фомина из Узбекистана – 7:6 (7:4), 3:6, 7:5.

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ITF Анталья Алексей Крутых Алекс Молчан
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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